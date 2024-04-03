Окупанти завдали ракетного удару по громаді на Сумщині: є жертви (фото)

Ворог, який за добу, що минула, здійснив 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, ранком у середу, 3 квітня, завдав ракетного удару по Краснопільській громаді Сумщини.

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Як зазначають в обласній ОВА, пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.

Фото Сумської ОВА

Фото Сумської ОВА

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Фото Сумської ОВА

«На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади — батька та чотирирічного сина», — зазначають у військовій адміністрації Сумщини.

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А вночі ворог вдарив ракетами по місту Селидове, що на Донеччині. Зазнали пошкоджень адміністративні споруди та житлові будинки, а також виникла пожежа гаражів і господарчої споруди. У ДСНС зазначають, що рятувальники майже три години боролися з вогняною стихією та ліквідовували загоряння загальною площею 150 кв.м. Всього внаслідок обстрілу знищено двоповерхівку, пошкоджено 4 адміністративні будівлі та 20 житлових будинків.

Нагадаємо, що напередодні ворог атакував ракетами Дніпро — пошкоджені дитячий садок, коледж, будівля підприємства… Постраждали 18 осіб, шестеро з яких — діти.

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Фото Сумської ОВА



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