Дрони не пройшли: вночі ППО відпрацювала на «відмінно» у чотирьох областях України (фото)

Цієї ночі, як і напередодні, загарбники застосували дрони-камікадзе. На відміну від попередніх атак, нинішня була не масовою, але тривала майже всю ніч — відбій небезпеки оголосили лише близько 6 години ранку.

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За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, у ніч проти середи, 3 квітня, ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ (рф).

Всі «шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив

66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, у Дніпрі.

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За даними ДСНС, напередодні увечорі через ракетну атаку зазнали руйнування дитячий садочок, коледж та підприємство. Постраждали 18 осіб, шестеро з яких — діти. Госпиталізовано 10 містян, у тому числій й п'ятеро дітей.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

На території підприємства сталася пожежа площею 150 м. кв, яку ліквідували напередодні увечорі. За даними очільника обласної ОВА Сергія Лисака, внаслідок вчорашньої атаки на Дніпро пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.

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Фото зі сторінки С.Лисака

Фото зі сторінки С.Лисака

Фото зі сторінки С.Лисака

На фронті протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 8 разів атакував позиції наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що російське командування зосередить прогнозовану на кінець весни/літо 2024 наступальну операцію саме на заході Донецької області. В ISW вважають, що російські сили зможуть розпочати лише узгоджену великомасштабну операцію лише по одному оперативному напрямку через обмеження власних сил та планування.

Фото Сил оборони півдня

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