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Події

Ворог атакував ракетами Дніпро: постраждали п’ятеро людей

17:42 2 квітня 2024
Ілюстративне фото ДСНС

У вівторок, 2 квітня, армія загарбників завдала ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок нападу постраждали цивільні особи.

«Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі», — йдеться в заяві очільника ОВА.

За словами Лисака, йдеться про п'ятьох людей, деталі уточнюють.

«Не допомагайте ворогові. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу», — додав очільник,

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Згодом він додав, що через ракетну атаку було пошкоджено один із закладів освіти, однак, на щастя, в момент удару всі діти були в укритті.

Раніше у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

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У Повітряних силах до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета.

Станом на 18:00 кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася — за уточненими даними, поранення отримали четверо дітей — від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу. Також серед потерпілих — п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

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Нагадаємо також, що цієї ночі ворог знов атакував Дніпропетровщину своїми ударними дронами — під прицілом була енергетична інфраструктура.

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