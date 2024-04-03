Пенсійний фонд попередив про аферистів у месенджері Telegram, які використовують символіку фонду

Аферисти, які у Telegram «полюють» за даними клієнтів Monobank, аби заволодіти їхніми даними та вкрасти гроші, використовують й символіку ПФУ, щоб обманювати українців.

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Як попереджають у Пенсійному фонді, в месенджері Telegram зафіксовано діяльність телеграм-каналів / чат-ботів, які, таким чином дезінформують читачів, збирають їхні особисті та фінансові дані.

«Зокрема, чат-бот „Клуб пенсіонерів“ (@pensioner_tg) використовує символіку Фонду на логотипі та запрошує пенсіонерів долучитися до каналу, для використання їхніх даних, зокрема з метою шахрайських дій. Будьте уважні: це фейковий канал. ПФУ не має відношення до діяльності вказаного чат-боту, подібних йому ботів та каналів», — зазначають у Пенсійному фонді України та додають, що не створюють та не адмініструють подібні ресурси.

Діяльність ПФУ у месенджері Telegram здійснюється виключно в офіційному (верифікованому) каналі «Пенсійний фонд України» (https://t.me/PensFund).

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Інші офіційні канали комунікацій:

Сайт (www.pfu.gov.ua);

Вебпортал електронних послуг (www.portal.pfu.gov.ua);

Facebook (www.facebook.com/pfu.gov.ua);

Telegram (https://t.me/PensFund);

Платформа Х (Twitter, @PFU_UA)

WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M);

YouTube (www.youtube.com/@PensFund).

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В ПФУ додали, що вже звернулися до правоохоронців з цього питання.

Нагадаємо, що днями у Мінсоцполітики повідомляли, що невідомі розмістили «сумнівну картинку» на сторінці Пенсійного фонду України у Telegram.

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Фото ПФУ

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