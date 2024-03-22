Шахраї використовують Мonobank, де нещодавно стався технічній збій, для збору даних клієнтів — їм приходять повідомлення у Telegram про начебто встановлені обмеження на «банці накопичення». Також громадянам пишуть, що для скасування цих обмежень клієнти мають відповісти на дзвінок співробітників банку.

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У Центрі протидії дезінформації попередили, що у жодному разі не потрібно брати слухавку та не передавати свої дані третім особам. Адже маскуючись під офіційний чат-бот банку, шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами.

Фото ЦПД

«Центр також нагадує, що офіційний чат-бот верифікований месенджером Telegram та не використовує жодних емодзі. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів», — радять у ЦПД.

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Раніше повідомлялося про ще одну схему, яку запустили через Telegram — аферисти викрадають особистість своєї жертви та від її імені просять гроші у близьких та родичів.

Фото Pixabay

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