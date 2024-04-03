Олександр Кацуба, відомий в минулому менеджер державних підприємств «Полтавагазвидобування», «Чорноморнафтогаз» та НАК «Нафтогаз», повернувся на ринок видобутку газу як приватний гравець. Про це у своїй статті, присвяченій підприємцю, повідомляє видання BusinessUA.

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Видання повідомляє, що, попри повномасштабне вторгнення, Кацуба повернувся на ринок газу. У 2023-му його компанія «АЛЬФА ГАЗ» почала працювати над приватним видобутком газу. Станом на початок 2024 року компанія видобуває 1,0−1,5 мільйона кубометрів газу на місяць.

Сам Кацуба відносить компанію до середніх за розміром гравців ринку. Чи планує підприємець подальше розширення свого газовидобувного бізнесу, наразі невідомо. Сам підприємець коментує це обережно й посилається на залежність від подальшого перебігу війни.

Довідка Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії «АЛЬФА ГАЗ». Олександр Кацуба став відомим на початку 2010-х років завдяки роботі у державних енергетичних гігантах. З 2010 року почав працювати заступником директора з економіки у «Полтавагазвидобуванні», потім — заступником голови правління «Чорноморнафтогазу». З грудня 2012-го до серпня 2014-го Олександр Кацуба був заступником голови правління й членом правління НАК «Нафтогаз України». Останні 10 років Кацуба активно розвиває власний бізнес, а з початком повномасштабного вторгнення росії долучився до волонтерської діяльності.

Раніше Олександр Кацуба заявив, що ми не маємо права витрачати гроші на дорожні розв’язки, поки є загроза, що по них будуть їздити росіяни.

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