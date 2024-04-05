У справі про заволодіння електроенергією НЕК «Укренерго» та легалізацію отриманих від її продажу коштів слідчі НАБУ намагаються перенести відповідальність з близької до Ігоря Коломойського компанії «Юнайтед Енерджі» та менеджерів Укренерго на банк «Альянс», який виступав гарантом угоди. Про це у своєму блозі на Censor.net пише політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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«За моїми даними, у матеріалах справи практично викреслюються головні учасники схеми: Укренерго и компанія Коломойського, і вся провина вішається на банк!» — зазначає політолог.

Віталій Кулик нагадав, що на початку війни компанія «Юнайтед Енерджі», близька до олігарха Коломойського, припинила розраховуватися з НЕК «Укренерго» за поставлену електроенергію. В такій ситуації «Укренерго» повинно було задіяти два запобіжники: примусово списати 1,3 млрд грн зі спецрахунків «Юнайтед Енерджі» в «Ощадбанку» та застосувати до боржника статус «дефолтний», припинивши постачати йому електроенергію. Але Укренерго цього не зробило, а висунуло вимоги банку «Альянс», який виступив гарантом угоди. Хоча це був лише третій запобіжник, який слід застосовувати тоді, коли не спрацювали перші два.

Віталій Кулик зазначив, що по справі, яку порушило НАБУ, змінюється вже друга суддівська колегія, що свідчить про те, що судді не хочуть підтримувати дії НАБУ, в яких є ознаки упередженості.

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«Як свідчать дані судового реєстру, змінилася вже друга колегія суддів Північного апеляційного господарського суду по № 910/3268/22, в рамках якої розглядається позов Укренерго до банку „Альянс“. Призначено нову колегію у складі суддів Геннадія Коробенка, Кароліни Тарасенко, Алли Тищенко. Судді не хочуть толерувати розкрадання державних грошей чиновниками та водночас бути знаряддям чергової атаки на бізнес, у даному випадку — банківський. Колегії змінюються, бо судді не поспішають вступати у зарубу з НАБУ та Укренерго, але і пішаками у брудній грі силовиків і корумпованих чиновників бути не хочуть», — вважає політичний експерт.

За його словами, НАБУ подало клопотання, щоб виступити третьою стороною у судовому процесі на боці «Укренерго». При цьому, підкреслює Кулик, Бюро не проявляє аналогічної активності у процесах, де позивачем до державних підприємств виступили компанії, близькі до Ігоря Коломойського.

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«НАБУ намагається втрутитися у згаданий позов Укренерго до банку і виступити третьою стороною на боці, увага, Укренерго. Співробітників якого НАБУ підозрює у злочині. Показово, що третьою стороною у позовах „Юнайтед Енерджі“ до НКРЕКП та Укренерго, які компанія подала, щоб уникнути відповідальності, НАБУ чомусь виступати не намагається, і захистити державу від Коломойського — не хоче» — пише експерт.

На його думку, прагнення НАБУ взяти участь у господарчому судовому процесі свідчить про спробу тиску на суддів з метою перекласти відповідальність з державного оператора та компанії, близької Ігорю Коломойському, на банк-гарант.

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«Резони НАБУ лежать на поверхні: якщо суд прийме рішення на користь банку, стане очевидним, що епізод справи, в якому бюро намагається за вуха притягнути відповідальність банку, є сфабрикованим. І навпаки, якщо НАБУ продавить вигідне для себе рішення, воно отримає змогу на нього посилатися. Усі ці рухи НАБУ свідчать про намагання вивести з-під удару діюче керівництво Укренерго та повісити справу на ноунейма-менеджера і банк. Бо банк тут, він не втік, в нього є гроші, його можна покошмарити. Проблема, що покошмарити вийшло не тільки банк, але і весь ринок банківських гарантій», — підсумував Віталій Кулик.

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