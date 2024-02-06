Голову «Укренерго» Кудрицького і його підлеглих закликали відзвітувати про доходи за два попередні роки

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький та його підлеглі мають подати декларації про доходи у світлі численних корупційних скандалів, в яких фігурують посадовці державного оператора і його дочірніх компаній. Про це заявив політичний експерт Олександр Кочетков.

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Він повідомив, що звернувся до Кудрицького з листом з вимогою надати довідки про доходи керівництва «Укренерго» за 2022 і 2023 роки, оскільки в Реєстрі декларацій їхні фінансові звітності відшукати не вдалось.

На думку Кочеткова, ця інформація набуває додаткового суспільного значення через корупційні скандали, кількість яких побільшала. Зокрема, триває розслідування щодо розкрадання електрики на суму 716 млн грн, вже під час якого Кудрицький відпустив за кордон ключових фігурантів, що так і не повернулись в Україну.

Експерт також нагадав про директора ТОВ «Укренерго цифрові рішення» (належить «Укренерго») Андрія Немировського, під орудою якого проходять «дивні тендери». Наприклад, тендер на 80 млн грн із одним учасником на закупівлю ПЗ, яке «Майкрософт» надає Україні безоплатно у зв’язку з війною.

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Кочетков звернув увагу і на премії, які отримують деякі посадовці «Укренерго». Наприклад, той самий Немировський отримав річну премію у розмірі 4 287 552 гривень.

«За сумнівні премії „Укренерго“ можна було б озброїти FPV-дронами не один підрозділ ЗСУ. „Герої“ та їхні здобутки мають бути відомі народові. Тому я, згідно діючого законодавства України, звернувся з листом до очільника „Укренерго“ з вимогою надати мені довідки про доходи керівництва цієї структури за 22−23 року війни, оскільки їх декларацій в офіційному Реєстрі я так і не знайшов», — написав Кочетков, пообіцявши оприлюднити відповідь, якщо вона надійде.

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За даними НАБУ, в березні 2022 року «Укренерго» продало трейдеру «Юнайтед Енерджі» електроенергію на суму понад 716 млн грн попри наявну в компанії заборгованість. ЗМІ пов’язують «Юнайтед Енерджі» з олігархом Ігорем Коломойським. Трейдер перепродав енергію реальним учасникам ринку, а кошти вивів, чим завдав державі збитків.

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НАБУ і САП оголосили у розшук підозрюваних у цій справі Михайла Кіпермана, відомого як представника неформальної групи «Приват», начальника департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитра Кондрашова і Юлію Фролову, голову правління комерційного банку.

Керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородній опублікував копії наказів про закордонне відрядження Кондрашова та директора з ринкових операцій «Укренерго» Микити Вишневського за підписом Володимира Кудрицького. Загородній стверджував, що обидва посадовці в Україну не повернулись.



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