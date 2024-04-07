Ретроградний Меркурій допоможе здійснитися бажанням цих трьох знаків зодіаку

Більшу частину квітня — аж до 25 числа — планета Меркурій рухатиметься своєю орбітою у зворотньому напрямку. Незважаючи на те, що зазвичай ретроградний Меркурій звинувачують у багатьох життєвих негараздаз, є представники зодіакального кола, яким він не перешкоджатиме, а допомогатиме.

ВІДЕО ДНЯ

Лев

Ретроградний Меркурій буде в аспекті трін до вашого Сонця в секторі, який відповідає за розвиток, особисті цінності та переконання. До вас може повернутись людина з минулого або ситуація, яка допоможе глибше зрозуміти те, що визначає вашу мету в житті. А саме те, які у вас моральні принципи, віра і що вас підносить як особистість, інформує Ukr.Media.

Ви можете повернутися до навчання, яке брали раніше, або у вас буде зустріч із одногрупниками чи однокласниками. Цікаво, що Меркурій стоятиме в одному знаку із Сонцем та Вузлом майбутнього — ваші минулі ідеї чи переконання можуть допомогти вам прославитись. Тому займайтеся само-піаром, більше виступайте публічно та заявляйте про себе. Гарний період для подорожей до місць, де ви бували раніше.

РЕКЛАМА

Стрілець

Ретроградний Меркурій буде у вашому секторі кохання, тому ви точно будете протягом місяця спілкуватися з тими, хто допомагає вам зрозуміти, що для вас є щастя. Це фундаментальне питання може призвести до бажання завести дитину та розмови з партнером про це. Або у ваше життя повернеться колишнє кохання, щоб кармічно завершити те, що було розпочато того року навесні. До речі, весь квітень — ідеальний час повернутися до минулих тренувань та увійти до клубу людей, які ведуть активний чи навіть екстремальний спосіб життя.

РЕКЛАМА

Для багатьох Стрільців, які розвивають свій бізнес, ретро Меркурій принесе старих клієнтів та можливість зробити свій проєкт якіснішим та відомішим.

Рак

РЕКЛАМА

Можливість переглянути свої цілі, а також поговорити з керівництвом та досягти підвищення — ось що може принести ретроградний Меркурій Ракам. Ймовірно, що квітень буде для вас не лише ефективним, а й вдалим з погляду успіхів у соціальному плані. Наприклад, ви можете отримати ті регалії чи статус, про які давно мріяли. Припустимо, якщо у вас був розряд зі спортивної гімнастики або танців, то зараз ви можете стати тренером і досить успішно розвинути особистий проєкт навчання якогось виду спорту (або професії).

Крім того, на зв'язок у квітні можуть вийти люди з минулого, які начебто захочуть вам допомогти в досягненні цілей. Не ігноруйте пропозиції про зустріч: під час розмови людина може допомогти вам вирішити серйозне завдання в абсолютно нестандартний спосіб.

Про те, яким п'яти знаків зодіаку пощастить у вихідні, 6−7 квітня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

97

Читайте нас у Facebook