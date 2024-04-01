Ретроградний Меркурій діє: чого чекати від нього знакам зодіаку

У квітні, як стверджують астрологи, є шанси, що у трьох знаків зодіаку здійсняться зайзаповітніші мрії. Втім, варто памя'тати, що більша частина другого місяця весни пройти під впливом ретроградного Меркурія — планета рухатиметься назад по своїй орбіті з 1 по 24 квітня

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Ретроградний Меркурій особливим чином впливає на людей: плутає їх, провокує непорозуміння та невдачі у нових починаннях, пише spiker.club. Його дію відчують на собі всі представники зодіакального кола.

Овен

На Овнів у період ретроградного Меркурія чекає розчарування, оскільки представникам цього знака подобається рух уперед. Відсутність бажаного ривка зробить Овнів дратівливими та уїдливими, але якщо їм вдасться зосередитися, за цей пасивний час вони зможуть накопичити необхідні ресурси для досягнення цілей.

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Телець

Тільцям доведеться будувати плани фінансового характеру. Як тільки ретроградний Меркурій закінчиться, у них буде чудова нагода діяти і насолоджуватися суттєвим розвитком. Якщо ж ви шукаєте підвищення по службі або нову роботу, зберіть всю інформацію зараз, закладіть фундамент і ви будете готові перейти на наступний рівень.

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Близнюки

Ретроградний Меркурій у квітні 2024 року внесе плутанину у життя Близнюків. Подумайте, перш ніж говорити, двічі перевірте свої повідомлення та пошту перед відправкою. Будьте обережні, щоб ваші слова не сприйняли неправильно, і самі не поспішайте вірити всьому, що чуєте.

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Рак

У квітні Раки стануть дуже прискіпливими через ретроградний Меркурій. Будь-яка дрібниця, яка йде врозріз із вашими бажаннями, викликатиме роздратування. Замість того, щоб кидатися звинуваченнями, зосередьтеся на тому, щоб самим робити все правильно.

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Лев

Левам ретроградний Меркурій принесе довгоочікуваний перепочинок. Вони зможуть зупинитися, щоб поміркувати і проаналізувати все важливе у житті. Переконайтеся, що всі матеріальні справи в порядку, а потім присвятіть цей час допомозі іншим. Ви здатні бачити суть справ під час ретроградності, чого не можуть зробити багато інших знаків. Утримайтеся від великих покупок або рішень.

Діва

Ретроградність Меркурія найбільше вплине на Дів на роботі, а непорозуміння може вилитися в агресію та конфлікти. Захистіть себе від цього, перевірте все до того, як почнеться проблемний період. Двічі та тричі перевірте свою роботу, перш ніж її здати.

Терези

Ретроградний Меркурій вдарить по самооцінці Терезів. Вона похитнеться, і ви відчуєте втрату рівноваги. Найкраще, що можна зробити під час цього періоду — уникати будь-якої діяльності, яка привертає увагу до ваших фізичних якостей. Натомість зосередьтеся на нефізичних питаннях, наприклад, на розвитку хобі чи нових навичок.

Скорпіон

Упродовж цього ретроградного сезону Скорпіонам загрожує емоційна катастрофа. Ваш здоровий глузд може відійти на другий план порівняно з емоціями. Якщо ви не будете обережні, ви проговоритеся про те, про що вам слід було б мовчати.

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Стрілець

Якщо вам потрібно подорожувати в цей час, просто переконайтеся, що ви добре підготовлені. Будьте готові до затримок та скасування поїздок, глухих кутів, втрати багажу та інших проблем. Якщо ви можете перенести зустріч, зробіть це. Якщо ні, запасайтеся терпінням, тому що воно вам знадобиться.

Козеріг

Козерогам у період ретроградного Меркурія не радять щось купувати, продавати, оновлювати чи орендувати. Інакше є ризик помилок, які можуть коштувати вам грошей. Якщо у вас вже заплановані важливі починання на цей час, перевірте ще раз всі документи і попросіть когось їх переглянути.

Водолій

Відносини Водоліїв стануть головною мішенню для ретроградної енергії Меркурія. Якщо ви не будете обережними, у різних життєвих ситуаціях може розвернутися справжня драма. Намагайтеся зберігати спокій, перевіряйте інформацію, не рубайте з плеча під час спілкування з близькими.

Риби

Ретроградний Меркурій завадить Рибам логічно мислити та планувати практичні речі. Вони будуть занурені в мрії та пасивні. Якщо є можливість, у цей час краще зменшити робоче навантаження, взяти відпустку та відпочити.

Гороскоп на квітень, який для всіх знаків склала астрологиня Людмила Булгакова, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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