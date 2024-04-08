Сонячне затемнення 8 квітня: названо заборони важкого дня

У понеділок, 8 квітня, має відбутися сонячне затемнення — о 21:17 за київським часом. Втім, повну фазу космічного явища побачать лише мешканці Північної та Центральної Америки. Тому YouTube-канал NASA здійснюватиме його пряму трансляцію.

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Вплив затемнення буде відчутним для всіх жителів планети, адже нині вона перебуває у так званому коридорі затемнень і в циклі затемнень на осі Овен-Терези (саме ці знаки Зодіаку відповідають за війну та мир).

Езотерики вважають, що повне сонячне затемнення активізує нові можливості і відкриває шлях для оприлюднення старих таємниць. Проте усі ці події відкриють простір для прогресу та оновлення.

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Оскільки під час затемпення наша енергія перебуватиме практично на нулі, за кілька днів до та після варто дати собі можливість розслабитися емоційно, утриматися від справ, які потребують багато психологічних та фізичних ресурсів, пише Апостроф.

Астрологи не радять під час затемнення:

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вступати у суперечки та конфлікти;

починати нові та важливі справи (одружуватися, розлучатися, міняти роботу);

давати або брати в борг;

робити великі покупки;

впускати в життя нових людей;

вирушати у далекі подорожі.

Особливо про самопочуття варто подбати представникам знаків Рака та Водолія, адже на них це явище вплине найбільше.

Нагадаємо також, що четвертий місяць року почався під впливом Ретроградного Меркурія, який плутає людей, провокує непорозуміння та невдачі у нових починаннях. Його дію аж до 24 квітня відчуватимуть на собі всі представники зодіакального кола.

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