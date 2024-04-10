38.85 / 39.36 42.23 / 42.91
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Держпродспоживслужбу атакують ті, хто хоче знову повернути корупційні схеми — УЗА

14:16 10 квітня 2024
зерно

На сьогоднішній день в Україні ліквідовано сірі схеми, пов’язані з експортом зерна. Як йдеться в заяві Української зернової асоціації (УЗА), до якої входять найбільші зернотрейдери, це стало можливим завдяки якісно проведеній роботі Держпродспоживслужби та СБУ.

«За останній рік ніхто з членів УЗА не стикався з проявами корупційних дій з боку ДПСС. Сьогодні ми вбачаємо окремі інформаційні атаки на Держпродспоживслужбу від тих, хто прагне дискредитувати всі ці здобутки й нівелювати їх. Але жоден прозорий бізнес не погодиться повернутися до сірих схем!» — заявляють зернотрейдери.

Вони відзначають, що після того, як СБУ викрила та ліквідувала масштабну схему поборів у ДПСС у 2023 році, зернотрейдери знову можуть працювати у правовому полі, «не очікуючи, що окремі чиновники щоразу вимагатимуть хабарі за оформлення лабораторних досліджень і сертифікатів відповідності агропродукції».

УЗА вважає, що зараз Держпродспоживслужбі вдається ефективно протидіяти корупції зсередини та забезпечувати жорсткий контроль дозвільних процедур навіть в умовах війни.

РЕКЛАМА

Адже рф регулярно обстрілює портову інфраструктуру та зерносховища. І, попри це, служба організувала роботу фітосанітарної і ветеринарної лабораторій для аналізу продукції, яка йде на експорт через порти великої Одеси та Дунайського кластеру.

«Це приклад того, що, попри обмежені штат і фінансування, нинішнє керівництво Держпродспоживслужби в правовому полі підтримує діалог із ключовими представниками ринку, щоб допомагати бізнесу», — вважає УЗА.

РЕКЛАМА

Таким чином, на думку асоціації, Україні вдалося уникнути перебоїв з експортом зерна й забезпечити безперебійну роботу аграрних підприємств, які поповнюють держбюджет валютою.

Зернотрейдери готові надалі співпрацювати з державою, щоб зберегти всі позитивні зміни.

РЕКЛАМА

48

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фата нареченої

Тюль стане білішим за фату нареченої: як випрати найбруднішу фіранку простим та економним способом (відео)

солдат десантно-штурмової роти Григорій Кравчук

Дорога до рідного дому була довгою: десантник із Рівненської області зник безвісти цьогоріч у січні

Кухонна раковина

Засіб, який очищає каналізацію краще за «крота»: зробіть так, і засори в раковині перестануть бути проблемою

Посадка пророщеної картоплі

Не буде на бульбі ні колорадського жука, ні хвороб: чим обробити картоплю перед посадкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту