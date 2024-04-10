Держпродспоживслужбу атакують ті, хто хоче знову повернути корупційні схеми — УЗА

На сьогоднішній день в Україні ліквідовано сірі схеми, пов’язані з експортом зерна. Як йдеться в заяві Української зернової асоціації (УЗА), до якої входять найбільші зернотрейдери, це стало можливим завдяки якісно проведеній роботі Держпродспоживслужби та СБУ.

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«За останній рік ніхто з членів УЗА не стикався з проявами корупційних дій з боку ДПСС. Сьогодні ми вбачаємо окремі інформаційні атаки на Держпродспоживслужбу від тих, хто прагне дискредитувати всі ці здобутки й нівелювати їх. Але жоден прозорий бізнес не погодиться повернутися до сірих схем!» — заявляють зернотрейдери.

Вони відзначають, що після того, як СБУ викрила та ліквідувала масштабну схему поборів у ДПСС у 2023 році, зернотрейдери знову можуть працювати у правовому полі, «не очікуючи, що окремі чиновники щоразу вимагатимуть хабарі за оформлення лабораторних досліджень і сертифікатів відповідності агропродукції».

УЗА вважає, що зараз Держпродспоживслужбі вдається ефективно протидіяти корупції зсередини та забезпечувати жорсткий контроль дозвільних процедур навіть в умовах війни.

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Адже рф регулярно обстрілює портову інфраструктуру та зерносховища. І, попри це, служба організувала роботу фітосанітарної і ветеринарної лабораторій для аналізу продукції, яка йде на експорт через порти великої Одеси та Дунайського кластеру.

«Це приклад того, що, попри обмежені штат і фінансування, нинішнє керівництво Держпродспоживслужби в правовому полі підтримує діалог із ключовими представниками ринку, щоб допомагати бізнесу», — вважає УЗА.

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Таким чином, на думку асоціації, Україні вдалося уникнути перебоїв з експортом зерна й забезпечити безперебійну роботу аграрних підприємств, які поповнюють держбюджет валютою.

Зернотрейдери готові надалі співпрацювати з державою, щоб зберегти всі позитивні зміни.

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