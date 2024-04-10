Ворог обстріляв Липці на Харківщині: загинули три людини, в тому числі дівчина-підліток

В середу, 10 квітня, російські війська, які прагнуть зробити непридатною для життя першу столицю України — Харків, атакували одразу два села Харківського району — Липці та Мала Данилівка.

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Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на місці «прильотів» горіли магазин та аптека, а під завалами могли перебувати люди.

Палаючий сільмаг

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Згодом він повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу села Липці загинули троє людей, в тому числі 14-річна дівчинка.

«Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років», — написав Синєгубов.

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Також постраждали 16-річний хлопець та жінка 34 років.

Наразі триває розбір завалів.

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Розбирання завалів у селі

Нагадаємо, що останнім часом ворог посилив застосування на Харківщині керованих авіаційних бомб, які вбивають цілком мирних місцевих мешканців.

Фото Харківської обласної прокуратури і Харківської ОВА

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