Ворог обстріляв Липці на Харківщині: загинули три людини, в тому числі дівчина-підліток
В середу, 10 квітня, російські війська, які прагнуть зробити непридатною для життя першу столицю України — Харків, атакували одразу два села Харківського району — Липці та Мала Данилівка.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, на місці «прильотів» горіли магазин та аптека, а під завалами могли перебувати люди.
Згодом він повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу села Липці загинули троє людей, в тому числі 14-річна дівчинка.
«Унаслідок обстрілу Липців загинули троє людей: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років», — написав Синєгубов.
Також постраждали 16-річний хлопець та жінка 34 років.
Наразі триває розбір завалів.
Нагадаємо, що останнім часом ворог посилив застосування на Харківщині керованих авіаційних бомб, які вбивають цілком мирних місцевих мешканців.
Фото Харківської обласної прокуратури і Харківської ОВА168
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