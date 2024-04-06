Росія знову завдала ударів КАБами по Харкову: є загиблі

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Харкову з використанням керованих авіабомб. Вдень 6 квітня було атаковано Шевченківський район міста. Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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«Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля. Триває огляд профільними службами», — додав він.

Згодом стало відомо, що за медичною допомогою після атаки звернулися ще двоє цивільних: 66-річний чоловік із акуботравмою та 12-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес.

Також було виявлено пошкодження закладу освіти та житлової інфраструктури.

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Після новин про вибухи у Харкові стало відомо і про застосування КАБів по ще трьох населених пунктах Харківського району. Там було пошкоджено магазин та котельню магазину, приватний будинок та господарчу споруду. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

А очільник поліції Харківщини Олег Болвінов розповів про наслідки подвійного удару росіян по житловій забудові Харкова, що його ворог завдав у п'ятницю, 5 квітня. Ворог бив прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі, причому другой обстріл почався менше ніж за пів-години після першого.

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В результаті було повністю зруйновано автозаправну станцію, пошкоджено лінії електропередач.

Вирва після ракетного удару

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«На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцятеро людей отримали поранення», — констатував офіцер.

Нагадаємо, що всього під час атаки по Україні в ніч на 6 квітня російські окупанти використали понад 30 дронів-камікадзе та шість ракет різних типів.

Фото Поліції Харківщини

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