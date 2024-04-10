Має багато жорстких норм: Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів

Окрім законопроєкту про мобілізацію засуджених народні депутати в середу, 10 квітня, розглядали і ухвалили в першому читанні законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за ухилення від мобілізації.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, законопроєкт № 10379 підтримали 254 народних депутати.

Також нардеп зазначає, що наразі схвалена урядова версія, яка має багато жорстких норм.

РЕКЛАМА

«Вона (урядова версія, — Ред.) має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають зайти правками до другого читання на Комітеті», — пояснив Железняк.

Додамо, що в коментарі РБК-Україна голова комітету Сергій Іонушас розповів, що комітет рекомендував викласти деякі норми законопроєкту про відповідальність за порушення мобілізації у такому вигляді:

РЕКЛАМА

за порушення правил військового обліку у мирний час штраф становитиме 200−300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі повторного порушення або ж в особливий період — від 1000 — 1500, що становить 17000−25500 тисяч гривень;

за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час штраф складатиме від 5100 до 8500 гривень для громадян та 17000 — 34000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час — 7000 — 25500 гривень для громадян та 34000 — 59500 — для посадових осіб.

Нагадаємо, що діючі військовослужбовці хотіли б отримати від Ради не лише закон про ефективну мобілізацію, але й про демобілізацію тих, хто відслужив на фронті тривалий термін.

Фото Державної прикордонної служби

РЕКЛАМА

153

Читайте нас у Facebook