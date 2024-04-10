В ЗСУ прийде незвичне поповнення: Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених

Народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк.

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За відповідний проект закону № 11079−1 проголосував 281 нардеп. При цьому «проти» було 0 голосів, утримались 29, не голосували 36.

Як зазначив Железняк, ризики, що є в документі в частині антикорупційних процедур та щодо тяжких злочинів, мають прибрати до другого читання.

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Зазначимо, що 8 квітня Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених.

Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначав, що мобілізація засуджених в Україні може стати одним з інструментів поповнення лав ЗСУ. Але треба «знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх» та врахувати два важливі моменти.

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Своєю чергою, міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що ті особи, які мають судимість, але звільнені з місць позбавлення волі за «безпечними» статтями, мають бути мобілізовані. Зокрема, це стосується корупціонерів та порушників ПДР.

Нагадаємо, що днями Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони нарешті затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

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