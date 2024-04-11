Нічний удар по Україні: дрони та ракети атакували Стрий на Львівщині з трьох сторін, у Харкові десять (!) «прильотів» балістики

Напередодні увечорі росіяни завдавали більше десяти ударів по Харкову та Харківщині, а у ніч проти 11 березня влаштували масовану атаку з повітря, у тому числі й аеробалістичними «Кинджалами». Велика кількість ракет знов летіла на Львівщину, в район Стрия.

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Моніторингові канали повідомляють, що ворог застосував крилаті ракети Х-101/555 запущені з дев'яти Ту-95, «Кинджали» запускалися з вісьмох «Мігів». Також були задіяни ОТРК «Іскандер-М"/"KN-23», керовані зенітні ракети ЗРК «С-300"/"С-400», ударні БпЛА типу «Шахед», керовані авіаційні ракети Х-59/35 з бортів Су-34.

За даними Генштабу ЗСУ, 37 із 40 запущених «шахедів» були збити ППО.

Під атакою, яка тривала близько семи годин, знаходилися Київщина. Харківщина, Львівська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська та Миколаївська області. Удари наносились здебільшого по енергетичному комплексу. В ДТЕК вже повідомили, що росія атакувала дві теплоелектростанції, серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

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«Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Енергетики вже працюють над усуненням наслідків», — додав профільний міністр Герман Галущенко.

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що ворог більше, ніж п'ять годин атакував область ракетами та ударними БПЛА. Під ударами — об'єкт критичної інфраструктури. Наразі рятувальники гасять пожежу.

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За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, напередодні окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Станом на зараз інформації про постраждалих немає. В регіоні фіксуються перебої із електропостачанням. Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба уточнив, що більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Харківський метрополітен упродовж найближчих годин не працюватиме.

Під масованою атакую перебував й Стрий, що на Львівщині, куди ворог спрямував і «шахеди», і крилаті ракети, і «Киндждали». Повітряні цілі заходили на населенний пункт з трьох боків.

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Фото "Информатор Украина"

«Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція — у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі. Це все, що можу повідомити станом на цю годину», — зазначив керівник ОВА Максим Козицький.

А речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що в регіоні під дроновою атакою ворога також були об'єкти енергетики. Так, напереддні росіяни використовували тактику подвійних ударів і били туди, де готуються відновлювальні роботи.

В Силах оборони півдня зазначають, що бойова робота тривала понад 5 годин — 21 дрон був знищений: 7 — на Одещині, 8 на Миколаївщині, по 3 — у Херсонській та Дніпропетровській областях.

На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.

А на світанку ворог масовано атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Раніше видання Economist, посилаючись на військові джерела в Києві, припустило, що росія вирішила перетворити Харків, який постійно перебуває під потужними ударами, на сіру зону, непридатну для проживання цивільного населення.

Фото з Вікіпедії

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