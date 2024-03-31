Росіяни втретє атакували об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині: є влучання та жертви

Під час нічної ракетно-дронової атаки ворога під ударом знов опинилася Львівщина — росіяни цілили у той же об'єкт критичної інфраструктури, що й під час атак 24 та 29 березня.

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Про це повідомив очільник обласної ОВА Максим Козицький. На жаль, не обійшлося без влучань та жертв.

«Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди», — зазначив він.

Нагадаємо, що вночі ворог запустив по Україні 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 11 ударних БпЛА типу «Shahed», балістичну ракету «Іскандер-М» та керовану авіаційну ракету Х-59. ППО вдалося знищити 9 крилатих ракет та 9 ударних БпЛА.

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Ілюстративне фото з Вікіпедії

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