«Пам'ятайте, що саме ви несете відповідальність»: патрульна поліція нагадала водіям про поширене порушення

Патрульна поліція Києва нагадала водіям про безпеку дітей під час поїздок в автомобілі.

«Друзі, аби поїздка для вашої дитини була безпечною, необхідно перевозити її у спеціальних утримуючих системах: автокріслах чи бустерах. Згідно з п. 21.11 „Перевезення пасажирів“ ПДР України, забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці нагадали, що за порушення правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

- вперше протягом року — в розмірі 510 гривень;

- вдруге або більше протягом року — у розмірі 850 гривень.

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«Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та пам'ятайте, що саме ви несете відповідальність за безпеку ваших дітей!» — закликали в поліції.

Як писали «ФАКТИ», раніше юристи назвали 10 речей, за відсутності яких експлуатацію автомобіля заборонено.

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