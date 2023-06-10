Юристи назвали 10 речей, за відсутності яких експлуатацію автомобіля заборонено

Безпека на дорозі є дуже важливою для водіїв. Тому важливо знати й дотримуватись всіх правил та вимог Правил дорожнього руху (ПДР). У розділі 31.4 ПДР перелічено різні вимоги, відповідно до яких експлуатація легкового автомобіля може бути заборонена.

Відсутні чи не працюють склоочисники (31.4.4а ПДР)

Очищення вітрового скла від опадів та бруду є необхідним для забезпечення гарної видимості водію. Відсутність або несправність склоочисників може стати причиною обмеженої видимості та виникнення небезпеки на дорозі.

Відсутнє дзеркало заднього виду (31.4.7а ПДР)

Дзеркала є невіддільною частиною автомобіля і необхідні для забезпечення безпеки руху. Відсутність дзеркала заднього виду ускладнює оглядовість і може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.

Не працює звуковий сигнал (31.4.7.б ПДР)

Звуковий сигнал використовується для попередження і сповіщення інших учасників дорожнього руху. Відсутність робочого сигналу призводить до втрати можливості ефективно комунікувати з іншими водіями на дорозі. Це може створити ризик виникнення аварійних ситуацій і порушити загальну безпеку на дорозі.

Не працюють спідометр чи одометр (31.4.7.г ПДР)

Спідометр та одометр є важливими приладами для контролю швидкості та відстані, пройденої автомобілем. Відсутність їх роботи ускладнює оцінку швидкості руху та може призвести до недотримання допустимих обмежень швидкості, що становить загрозу безпеці на дорозі.

Відсутній бампер або задній захисний пристрій (31.4.7.е ПДР)

Бампер та задній захисний пристрій виконують важливу функцію захисту автомобіля в разі зіткнення. Відсутність цих елементів підвищує ризик травмування пішоходів та інших учасників дорожнього руху під час зіткнення.

Відсутні брудозахисні фартухи чи бризковики (31.4.7.е ПДР)

Брудозахисні фартухи та бризковики служать для запобігання розплескуванню бруду, води та каміння під час руху автомобіля. Відсутність цих елементів може призвести до забруднення дороги, зменшення видимості та створення небезпеки для інших водіїв.

Відсутня медична аптечка (31.4.7.є ПДР)

Медична аптечка є обов’язковим елементом безпеки в дорозі. В разі аварії або нагальної потреби в медичній допомозі, вона може врятувати життя. Відсутність або неповна комплектність медичної аптечки ускладнює можливість надати першу допомогу в разі нещасного випадку, що загрожує життю.

Відсутній знак аварійної зупинки (31.4.7.є ПДР)

Знак аварійної зупинки є необхідним для попередження інших водіїв про несправність або нагальну ситуацію з автомобілем. Відсутність цього знаку може спричинити недостатню свідомість інших водіїв про вашу проблему і створити ризик дорожньо-транспортної пригоди.

Відсутній працездатний вогнегасник (31.4.7.є ПДР)

Вогнегасник є важливим засобом для боротьби з пожежами в дорозі. Відсутність працездатного вогнегасника призводить до неможливості швидко реагувати на пожежну загрозу та врятувати своє і чуже життя чи майно.

Відсутні ремені безпеки чи підголівники (31.4.7.ж ПДР)

Ремені безпеки та підголівники є основними засобами захисту пасажирів під час аварійної ситуації. Відсутність цих засобів може призвести до серйозних травм або смерті в разі зіткнення.

Відповідальність

Відповідно до ч. 1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, передбачає накладення штрафу в розмірі 680 грн.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з вище перелічених порушень передбачає накладення штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн. При цьому водія додатково буде позбавлено права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

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