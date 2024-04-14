Цього може не знати навіть ваша дружина: яка інформація з’явиться в електронному кабінеті призовника

Після того, як буде підписаний довгостраждальний закон про мобілізацію, в Україні запустять Електронні кабінети військовозобов'язаних. В них можна буде оновлювати облікові дані з будь-якої локації, не відвідуючи військкомату.

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Запуск е-кабінету планується на літо, заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Зараз працівники переглядають різні списки (в тому числі і звіти Пенсійного фонду), щоб зібрати інформацію про кожного.

Створювати таку сторінку будуть без дозволу людини, але вирішувати, чи використовувати її, кожен може сам для себе.

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Втім, адвокати говорять, що там буде багато «цікавої» інформації про людину і жартують, що краще, якщо ніхто інший не побачить цю сторінку.

«Скажу так: якщо ваша дружина отримає доступ до вашого електронного кабінету то зрозуміє, що за двадцять років спільного життя, вона багато чого і не знала. А якщо серйозно, там стільки інформації про нас, що всі бази МВС і СБУ просто відпочивають», — зазначає Роман Сімутін.

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Юристи зазначають, що в електронних кабінетах для призовників зберуть усю інформацію, крім даних про нерухомість. Це означає, якщо у людини є будинок чи квартира, то там не буде видно.

Уряд пояснює, що такі кабінети потрібні для кількох речей. По-перше, вони допоможуть краще розуміти, скільки в Україні військовозобов'язаних. По-друге, це спростить ведення військового обліку.

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А для тих, хто буде користуватися своїм електронним кабінетом, з'являться нові можливості. Наприклад, оновити особисті дані або отримати відстрочку від армії можна буде прямо через інтернет, не виходячи з дому і не йдучи в військкомат.

А чутки про те, що через е-кабінети будуть відправляти повістки, в уряді спростовують.

Разом з тим, за словами народного депутата України Федора Веніславського, військкоми можуть сповістити громадянина про необхідність прибуття до ТЦК шляхом надсилання повідомлення через поштову скриньку. Це вважатиметься належним інформуванням людини.

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