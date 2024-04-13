Чи вважається врученою повістка з ТЦК у поштовій скриньці: у Раді розставили крапки над «і»

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, який ще має підписати президент, кожен військовозобов'язаний громадянин України протягом 60 днів зобов'язаний оновити свої персональні дані у ТЦК та СП.

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Як заявив OBOZ.UA народний депутат України Федір Вениславський, в іншому випадку військкоми можуть сповістити громадянина шляхом надсилання повідомлення йому через поштову скриньку. Це вважатиметься належним інформуванням особи.

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«У цьому законі передбачили, що протягом 60 днів кожен громадянин України від 18 до 60 років зобов'язаний актуалізувати свої персональні дані у ТЦК та СП. Тому, по суті, повідомлення в цьому аспекті точно не буде якось порушуватиме права людини або людина зможе оскаржити, якщо вона невчасно прибула», — наголосив він.

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При цьому він додав, що поістки, як і раніше, вручатимуться під розпис. Тому жодних негативних наслідків, якщо сама повістка кинута до поштової скриньки, не буде, оскільки це не вважається належним отриманням повістки.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що на сьогоднішній день у базах поліції є дані про сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби .

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Фото Pixabay

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