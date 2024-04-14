Зеленський скоро не підпише: відома астрологиня спрогнозувала долю закону про мобілізацію

Верховна Рада прийняла 11 квітня новий закон про мобілізацію, але для того, щоб він набув чинності, документ повинен підписати президент Володимир Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

І ось на цьому етапі можуть виникнути певні складнощі, вважає відома астрологиня Поліна Павлова.

«На ретроградному Меркурію Україна може ухвалювати рішення і для неї це навіть норма, бо в натальній карті Україні Меркурій також ретроградний, і це проявляється в затягуваннях у владі, в багатовектороності, яка насправді хитрож… сть, що сама себе перехитро… ила», — пише вона у соціальній мережі.

Коментар з Facebook астрологині

РЕКЛАМА

Також фахівчиня зазначає, що закон не виглядає завершеним, і це не через ретроградність Меркурія.

«Думаю що президент його не підпише і поверне до Верховної Ради з пропозиціями та запереченнями, і вони за ного будуть знову голосувати, коли Меркурій повернеться у Овен. Тоді президент його підпише, тобто після 10 травня», — пише Поліна Павлова.

РЕКЛАМА

Також в програмі «Мій світ» Поліна розповіла, що таке ретроградний Меркурій, і чому при прийнятті важливих рішень краще почекати до середини травня.

РЕКЛАМА

А тим часом українцям вже варто вивчати нову термінологію із закону, наприклад, зрозуміти функціонал електронного кабінету військовозобов'язаного.

332

Читайте нас у Facebook