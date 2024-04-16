Можна отримати протягом 30 днів: в Україні значно скоротили термін отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Нині вся країна захищається від агресора, і громадяни, які беруть громадяни, які беруть участь в обороні держави, з часом набувають певного статусу згідно із законодавством. В їх числі — статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого захисника і захисниці, які дають право на певні пільги та соціальні гарантії.

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І якщо раніше для отримання вказаних статусів могло знадобитись чимало часу (іноді до 8 місяців), то тепер Кабмін скоротив його до 30 днів. Про це повідомили у Міністерстві ветеранів.

Відтепер статус можна буде отримати у 30-ти денний термін двома шляхами:

у паперовій формі — через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.

в електронній формі — через е-кабінет порталу Дія або єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).

Крім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, по суті більше нічого не потрібно.

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Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовується Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації. Технічна можливість отримання статусів «в один клік» з’явиться найближчим часом.

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На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР), які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих захисників і захисниць цих категорій.

У Кабміні додали, що процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, зокрема для захисників-добровольців з числа цивільних осіб, представників волонтерських організацій та інших цивільних осіб, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни.

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Також нагадаємо, що робити у випадку, коли військовослужбовцю відмовляють надати кредитну пільгу повністю або частково.

Інфографіка Міністерства у справах ветеранів



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