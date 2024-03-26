«Військовослужбовцю відмовляють надати кредитну пільгу повністю або частково»: юристка розповіла, що робити в цьому випадку

Цілком очевидно, що у зв’язку з несенням служби, військовослужбовці не завжди можуть виконувати взяті на себе кредитні зобов’язання. Що робити у таких випадках, коли особу мобілізували, а кредит не виплачений, та чи зобов’язані близькі родичі сплачувати цей кредит — розповіла «ФАКТАМ» юристка Юлія Зацаринна. Раніше «ФАКТИ» публікували коментар юриста, що слід знати про посвідчення родині зниклого безвісти бійця.

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— Що робити, коли особу мобілізували, а кредит не виплачений?

- У період дії воєнного стану та протягом 90 днів від дня його припинення кредитори не мають права вимагати повернення кредитних коштів від:

військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту та Держспецзвʼязку;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;

членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

осіб, які перебувають у полоні;

осіб, з якими втрачено зв'язок;

зниклих безвісти.

У випадку, якщо кредит не сплачений, а військовозобов’язаного мобілізували, потрібно звернутися до банку чи іншої фінансової установи з метою отримання відстрочки з несплати кредиту.

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Відстрочку з несплати кредиту може отримати:

сам військовослужбовець, який має борги за споживчим кредитом;

його близькі особи;

представники чи поручителі.

В першу чергу потрібно написати заяву до фінансової установи та до неї обов’язково необхідно додати документ, що підтверджує право на відстрочку у сплаті платежів за кредитом.

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Для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, треба надати посвідчення інваліда війни.

Для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, — інформація, надана Національним інформаційним бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

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— Які є взагалі кредитні пільги для військових?

- Кредитні пільги для військовослужбовців передбачені в Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців». Військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються.

Але крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

— Що до таких пільг належить. Чи всі воїни зможуть отримати?

- Так, військовослужбовці, визначені пунктом 15 статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців», які мають кредитні зобов’язання перед банками, мають право на встановлені законодавством кредитні пільги, а саме:

звільнення від сплати відсотків за користування кредитом;

звільнення від сплати штрафів/пені за несвоєчасну сплату платежів по кредиту.

— Які документи потрібно подати для отримання таких пільг?

— Щоб отримати передбачену законом пільгу, військовослужбовцю необхідно звернутися з письмовою заявою до банку або фінансової установи, де є кредит та надати підтверджуючі документи:

копію військового квитка з відповідною службовою відміткою,

копію довідки про призов військовозобов'язаного на військову службу,

копію витягу з наказу або довідки про зарахування до списків військової частини.

— Чи можна бійцям отримати реструктуризацію боргу?

- З метою погашення тіла кредиту військовослужбовцю потрібно звернутись до банку з письмовою заявою про проведення реструктуризації та додати:

документи, що підтверджують проходження військової служби;

інші документи, які підтверджують скрутне матеріальне становище заявника (наприклад, довідка про доходи, про розмір заробітної плати та ін.).

Проведення реструктуризації заборгованості по кредиту проводиться тільки у випадку згоди на це банку. Військовослужбовці повинні здійснювати погашення виключно тіла кредиту та в індивідуальному порядку можуть домовитись з банком про кредитні канікули.

— Що робити, якщо банк чи інша кредитна установа відмовляється надати пільги воїну?

- Якщо військовослужбовцю відмовляють надати кредитну пільгу повністю або частково, необхідно письмово звернутися до вищого керівництва банку. Якщо ж і від вищого керівництва банку буде відмова, то тоді потрібно звернутись зі скаргою до Національного банку України.

За наслідками розгляду скарги НБУ може перевірити фінансову установу та усунути порушення. Також, якщо питання не буде врегульоване в досудовому порядку, то військовослужбовцю потрібно звертатися зі захисту своїх прав до суду з позовом до банку.

— Чи взагалі зобов'язані військові або їхні близькі родичі виплачувати кредит, якщо наприклад, із воїном щось станеться?

- У разі смерті військового кредитні зобов'язання сплачують спадкоємці. До спадкоємця переходить не власність спадкодавця, а саме права та обов’язки, які не припинилися на момент відкриття спадщини. Отже, якщо родич загиблого військового успадкував його майно або заощадження, він вважається спадкоємцем і має подбати про сплату боргу, який був у загиблого. Тобто виплатити кредит за загиблого має той, хто отримав його майно та заощадження у спадок.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що потрібно знати про «смерть не на полі бою».

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