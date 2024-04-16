Масові перевірки почнуться у травні: в Міноборони попередили, чого чекати ухилянтам

Запізніле прийняття закону про мобілізацію привело до того, що ухилянти почуваються «наче риба у воді», і намагаються за будь-якої можливості уникнути призову.

ВІДЕО ДНЯ

Але ситуація повинна змінитися дуже скоро, заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

Він нагадав, що президент підписав закон № 10313, який скасовує статус «обмежено придатний». Нині триває погодження змін до наказу № 402, що затверджує положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Тож із середини травня розпочнуть повторний огляд тих, хто раніше був визнаний обмежено придатним.

За словами Гаврилюка, планується збільшити «потужності команд», які працюють у ТЦК та СП, а також перевести весь процес мобілізаційної кампанії у цифровий формат.

РЕКЛАМА

«Наша мета — забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини», — пояснив він.

За словами Гаврилюка, вже оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть потрапити під мобілізацію, і це стосується усіх 24 регіонів України та Києва.

РЕКЛАМА

Також заступник міністра зазначив, що ці заходи допоможуть уточнити поточний стан здоров'я відповідних осіб та визначити їхню реальну спроможність брати участь у військових діях або бути задіянми в інших форматах служби. Це важливо для забезпечення ефективного розподілу ресурсів і підтримки військової готовності країни.

Процедура переоцінки буде проводитися таким чином, щоб гарантувати об'єктивність і справедливість. Це дозволить кожній особі, яка бере участь у цьому процесі, належним чином зрозуміти свої можливості і права.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що журналіст Павло Казарін, який пішов захищати Україну у лютому 2022 року, попередив, що у разі програшу у війні всі українці будуть змушені піти в армію, але вже окупаційну.

771

Читайте нас у Facebook