Кругова порука на енергетичних об’єктах?: «Укренерго» віддало компанії очільника НКРЕКП підрядів на 14 млн грн

Захист енергетичних об'єктів в Україні від загроз ракетних атаках перетворився на джерело мільйонних доходів для невипадкових компаній. Зокрема, як свідчать дані порталу «Прозорро», «Укренерго» купує металеві опори й металеві конструкції у компанії нині очільника НКРЕКП Валерія Тарасюка.

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Йдеться про ТОВ «КОМПАНІЯ «МЕТАЛ ІНВЕСТ», де Валерію Тарасюку особисто й досі належить частка в статутному капіталі.

Так, у 2023 році ТОВ «КОМПАНІЯ «МЕТАЛ ІНВЕСТ» отримала від «Украенерго» два підряди загальною вартістю понад 14 млн.

Перший тендер на суму 12 027 237 грн компанія освоїла у лютому 2023 року, наступний, вартістю ще 2 273 754 грн, — у травні.

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Цікавими є умови договорів вказаних закупівель, що передбачали обов'язок «Укренерго» сплатити постачальнику не більше 70% від загальної вартості товару протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання рахунку.

Водночас встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» здійснює саме НКРЕКП, де Тарасюк спочатку був членом, а тепер уже є головою. Вказане дає підстави стверджувати про наявність ознак конфлікту інтересів у керівника НКРЕКП, оскільки його «тарифні рішення» можуть залежати від темпів платежів його компанії з боку «Укренерго».

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що голова КМУ Денис Шмигаль й досі не відсторонив голову НКРЕКП Валерія Тарасюка від займаної посади на час слідства ДБР, яке розслідує незаконний виїзд останнього на відпочинок у Грецію під час війни.

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