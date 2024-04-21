Зима не здається: де чекати на заморозки найближчими днями

В Україні найближчим часом очікується нестійкий характер погоди з дощами, коливаннями атмосферного тиску, подекуди заморозками та поривчастим вітром в окремі дні. Про це повідомив відомий метеоролог кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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«За рахунок активних процесів в атмосфері над Європою найближчими днями характер погоди у більшості областей нашої країни буде мінливим. У південних та східних регіонах збережеться переважно аномально тепла погода. У той же час, на західні та північні області поширяться холодні повітряні маси і тут буде помітно менше сонячних днів. У нічні години на правобережжі відзначатимуться заморозки. Крім того, циклонічна діяльність та атмосферні фронти істотно вплинуть на погоду у ряді областей. Дощі в окремі дні супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру», — написав він.

У понеділок, 22 квітня, вночі у північній частині країни, вранці та вдень у західних, південних та центральних областях пройдуть дощі, на крайньому заході місцями з мокрим снігом. У східних областях переважно без опадів. Вітер вночі та вранці південно-західний, 7 — 12 м/с, у центральних, східних та північних областях, пориви, 15 — 20 м/с; вдень змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, у західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С, у західних областях +8…+13 °С.

У вівторок, 23 квітня, у центральних, північних та східних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, можливі грози. У західній та південній частині без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С. У західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до 0…-5 °С, вдень +11…+16 °С.

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У середу, 24 квітня у західних областях, вдень також на півночі країни очікуються дощі, подекуди значні, окремі грози. В решті регіонів України без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +17…+22 °С, у Криму до +26 °С, у західних областях +8…+13 °С.

У четвер, 25 квітня, у східних та західних областях очікуються дощі, в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +15…+21 °С; у південних, центральних та східних областях вночі +9…+14 °С, вдень +20…+25 °С.

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У п'ятницю, 26 квітня, на більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується на Правобережжі +3…+8 °С, на Лівобережжі +10…+15 °С. Вдень максимальна температура складе на Лівобережжі +17…+22 °С, на Правобережжі +10…+15 °С.

У суботу, 27 квітня, вночі у північних областях, вдень місцями у західній частині пройдуть дощі. На решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +16…+21 °С.

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У неділю, 28 квітня, істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +17…+23 °С, у Криму до +27 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик Володимир Деркач стверджував, що третя декада квітня продовжить перехід до більш високих температур. Хоча на початку десятиденки опади знову зіпсують загальну картину.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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