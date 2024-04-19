Циклон із Чорного моря несе в Україну сильні дощі та потепління

У вихідні очікується прохолодна погода, місцями із заморозками, поривчастим вітром та дощами. Про це повідомив метеоролог кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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«За рахунок швидкої зміни синоптичних процесів у найближчі дві доби прогнозується нестійкий характер погоди по всій країні. На тлі холодного повітря скандинавського походження, у західних, північних, а також місцями в центральних та східних областях вночі та вранці 20 квітня можливі заморозки як на поверхні ґрунту, так і у повітрі. З урахуванням активної вегетації рослин після тривалого аномального тепла в першій половині місяця, такі низькі температури можуть завдати шкоди різним сільськогосподарським культурам. Але вже ввечері того ж дня, а також упродовж 21 квітня на нас впливатиме активний південний циклон з Чорного моря, який принесе рясні дощі, місцями у супроводі гроз, шквалистого посилення вітру, а також відчутне потепління у більшості областей, окрім західних регіонів. Різка зміна повітряних мас, а також коливання атмосферного тиску і температури можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей», — написав він.

Субота, 20 квітня:

У західних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та у повітрі заморозки 0…-5 °С; вдень +10…+15 °С. У Карпатах вночі −2…−7 °С, вдень +5…+10 °С. У північних областях без істотних опадів, лише увечері на півдні Київщини та Сумщини можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-5 °С; вдень +11…+16 °С.

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У центральних областях вночі без опадів, вдень очікується невеликий дощ. Вітер східний / північно-східний, вночі 3 — 8 м/с, вдень 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +12…+17 °С. У південній частині та у Криму вночі без опадів, вдень дощ, у Приазов'ї місцями із грозою. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у Криму до +21 °С. У східних областях без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +15…+20 °С.

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Неділя, 21 квітня:

У західній частині вночі місцями, вдень повсюди пройдуть дощі, у Житомирській та Вінницькій областях значні дощі. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень північний, 9 — 14 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, місцями заморозки 0…-3 °С, вдень +6…+11 °С. У північних областях протягом доби дощова погода, подекуди значні опади. Окремі грози. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +10…+17 °С.

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У центральних областях пройдуть дощі, подекуди грози. Вітер північно-східний, з переходом вдень на південний, 7 — 12 м/с, місцями пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +15…+20 °С. У південних областях очікується нестійка погода з дощами та грозами. Вітер північний, з переходом на південно-західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, вдень +11…+16 °С. У східній частині місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер східний, з переходом вдень на південний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик Володимир Деркач стверджував, що третя декада квітня продовжить перехід до більш високих температур. Хоча на початку десятиденки опади знову зіпсують загальну картину.

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