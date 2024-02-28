Весна почнеться з сюрпризів: народний синоптик зробив прогноз на новий сезон

Перші дні весни 2024 порадують українців справжнім теплом, а далі почнуться температурні «гойдалки». Такий прогноз зробив народний синоптик з Волині Володимир Деркач в інтерв'ю «Телеграфу».

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Березень

Початок весни буде погожий, але досить «бідний» на опади, яких буде дуже мало і траплятимуться вони зрідка (варто очікувати невеликих опадів на початку першої декади березня).

Температура вдень буде здебільшого плюсовою, однак уночі можливі невеликі морози.

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«Приблизно з середини першої декади березня поволі почне підніматися температура повітря, а наприкінці першої десятиденки слід очікувати значного зростання і буде досить тепло навіть як для березня — справжнє весняне тепло. Та все ж подекуди вночі ще траплятимуться заморозки», — спрогнозував Володимир Деркач.

З середини декади температура повітря знову опуститься, почнуться опади.

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Остання ж десятиденка місяця розпочнеться з похолодання, також імовірні опади у вигляді мокрого снігу.

«Інколи температура повітря падатиме до мінуса. Це буде таке собі повернення зими», — говорить народний синоптик.

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Квітень

«Перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури від березня, опадів буде досить мало. Але потроху температура повітря почне зростати і стане досить тепло», — заявив Володимир Деркач.

На початку другої декади квітня погода зіпсується на декілька днів, пройдуть дощі.

Третя ж декада продовжить перехід до вищих температур, хоча на початку десятиденки опади знову зіпсують загальну картину.

Травень

Перша декада травня має початися помірним весняним теплом, затяжних дощів не очікується.

«Вже з середини першої декади опадів поменшає, а температура повітря трохи підвищиться, хоча можливість короткочасних дощів збережеться», — каже синоптик.

У подальшому стовпчики термометрів поповзуть донизу, знову пройдуть опади, але це буде досить короткочасне явище, яке триватиме два-три дні. Після цього настане найтепліша частина травня, яка протримається майже до кінця місяця. Втім, у третій декаді ще можливі досить сильні дощі, місцями шквальний вітер, можливі навіть заморозки.

І хоча, на думку Володимира Деркача, справжнього весняного тепла у березні 2024 року можна не чекати, можна згадати про «віщування» харківського бабака Тимка, який на початку лютого «рекомендував» готуватися до ранньої весни.

Нагадаємо також, що цьогорічний лютий став майже рекордним за кількістю температурних аномалій.

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