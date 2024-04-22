Передостанній понеділок місяця, 22 квітня, чудово підходить для занять, які сприяють духовному розвитку, вважає відома астрологиня Ажела Перл.

Це може бути засвоєння нових знань та практик, допомога іншим людям, а також благодійна діяльність. Крім того, сьогодні варто звернути увагу на проблеми рідних і близьких, зайнятись їх вирішенням — це принесе у життя додатковий комфорт та задоволення, радить пані Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

У вас очікуються грошові надходження, які стануть у нагоді для нових покупок, а також можливість завершити якісь старі справи, що давно вимагали завершення. Знайомі охоче допомагатимуть і підтримуватимуть, їх можна звернутися за порадою. Угоди, укладені цього дня, швидше за все, будуть успішними та вигідними. Також дозволяється робити покупки, оскільки нові речі будуть корисними у найближчому майбутньому.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Для Тельців успіх прийде від перевірених та надійних союзників, тому варто розпочати пошук таких людей якнайшвидше. Цей день також підходить для вирішення складних завдань та навчання, оскільки нові знання можуть стати в нагоді в майбутньому. Проведення часу з коханою людиною допоможе побудувати спільні плани на майбутнє та обговорити сімейні питання.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для Близнюків день буде неспокійним, але цікавим. Важливо вирішити багато справ якнайшвидше, але поруч будуть люди, готові допомогти, що дасть можливість досягти хороших результатів. Важливо бути обережними з грошима, оскільки схильність до зайвих витрат може бути більшою, ніж зазвичай.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків багато завдань можуть виявитися складнішими, ніж зазвичай, і вимагатимуть більше часу на виконання. Можливі помилки, які потрібно виправляти, але важливо постаратися зберегти спокій та розслабитись. Проведення часу з хобі і хороші новини можуть допомогти підняти настрій.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Рекомендується використовувати ранок максимально ефективно. Саме в цей час з'явиться шанс виконати всі поточні та складні завдання. Оточуючі почнуть захоплюватись талантами Львів, що підніме настрій. Цілком ймовірно, почнеться нова історія романтичних відносин, яка закрутить голову і виявиться дуже яскравою і незабутньою. А гроші витрачати цього дня не варто.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

У цей день емоційне тло буде дуже нестабільним. Дів чекають переживання та хвилювання, які зіпсують настрій. Доведеться багато часу приділити рідним та близьким, які відрізняються нестабільною та бунтарською поведінкою. Навіть ймовірність травм дуже висока, тому важливо бути обережними. Особливо це стосується роботи із гострими предметами.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День розпочнеться дуже вдало. У першій половині дня рекомендується вирішити всі поточні завдання, особливо найважливіші та складні. Потім буде важче. Терезам насилу вдасться зберегти спокій у другій половині дня. Під впливом емоцій можна зробити багато необачних вчинків, через які потім доведеться вибачатися перед оточуючими.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цього дня Скорпіони відрізняються рішучістю та небажанням поступатися оточуючим. Якщо зуміти зосередитися на найважливішому завданні, то можна буде з легкістю досягти успіхів. Сьогодні Скорпіони будуть вважати, що їм не потрібна допомога але є ризик переоцінити власні можливості. День підходить для вирішення питань щодо грошей. Очікуються приємні подарунки та сюрпризи, які піднімуть настрій у другій половині дня.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День виявиться дуже суперечливим. Стрільці побачать перед собою досить багато нових можливостей. Однак при цьому нічого не захочеться робити, бо ліньки. Таким чином, ні про який успіх навіть мови бути не може. Тому на початку дня важливо змусити почати діяти. А поради оточуючих будуть корисними, тому до них варто буде прислухатися.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День обіцяє бути не надто плідним, проте досить рівним та насиченим позитивними емоціями. Рекомендується звернути увагу на своє здоров'я, переглянути харчування та відмовитись від шкідливих звичок. Зміна ситуації буде тільки на користь. З близькими можна поділитися своїми потаємними бажаннями: вони можуть дати слушні поради та підняти настрій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв не варто розраховувати на легкий день. Можуть виникнути перепони, які доведеться долати. Рекомендується зайнятися творчими справами, які допоможуть розслабитися та піднімуть настрій. З близькими можуть виникнути непорозуміння та конфлікти, тож краще відкласти обговорення важливих особистих питань.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Перша половина дня для підходить для виконання найважливіших справ, які вдасться вирішити з легкістю. Спостережливість буде корисною і допоможе досягти добрих результатів. У другій половині дня слід розслабитися, уникаючи перевантажень. Вечір рекомендується для відпочинку та необтяжливих справ.

Крім прогнозу Ажели Перл, на початку нового тижня варто послухати «поради» від зірок шоубізу та просто українських артистів, адже в кожну свою пісня вони зазвичай намагаються вкласти «скритий зміст» та добрі почуття.

Перша порада від виконавця та гурту «Після дощу»: «В цей божевільний час в якому світ ніби тисне на нас, серед постійного стресу і новин, кожному з нас потрібна людина яка нас обійме як востаннє». А іноді не потрібно багато слів, і варто постояти поряд і помовчати.

Своєю чергою, творці красивого українського романсу «Лелеки» нагадують: навіть у часи війни завжди є місце маленьким радощам, тому залишайтесь людьми, і вірте, що Перемога обов'язково прийде.

До того ж, навіть попри бойові дії, життя триває, і люди — як і до війни — продовжують з'ясовувати стосунки. При цьому кожному важливо говорити тільки правду, щоб не «нарватися» на відповідь, яку процитувала Victoria Niro.

А у випадку сварки потрібно вміти виправляти свої помилки. Як саме — підказують Володимир Войцеховський і Ольга Монастирська.

Тому що без примирення, підказує виконавець MaNeko, доведеться сидіти на тлі знаменитих «ромашок» на Троєщині і жалкувати про втрачений шанс.

Або тулитися на зйомних квартирах, про що нагадало юне дарування Юрчик, який переспівав відомий хіт Кузьми Скрябіна.

Тому головна порада на новий тиждень: будьте правдивими і чесними з собою та іншими, і все у вашому житті буде добре. Особливо якщо дослухатися до порад знавців Східної астрології.

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