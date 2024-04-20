Передостання субота місяця, 20 квітня, дозволить представникам всіх знаків Зодіаку вирішити безліч проблем і упорядкувати свої справи, вважає астрологиня Анжела Перл.



Однак сьогодні важливо правильно оцінити свої сили та не брати на себе надто багато зобов'язань. Цей день також надасть можливість домовитися про співпрацю, а серйозні конфлікти та сварки з оточуючими будуть малоймовірними, прогнозує фахівчиня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня можливі розбіжності з оточуючими, що може призвести до конфліктів та сварок. Особливо Овни будуть схильні до критики і невдоволення з боку інших. Важливо зберігати самовладання і вступати у конфлікти. Почуття гумору допоможе пом'якшити напружені ситуації. Деякі близькі люди можуть звернутися за допомогою, і відмовляти їм не варто, адже вони можуть подякувати пізніше.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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День обіцяє бути вдалим, незважаючи на деякі неприємності у першій його половині. Проте всі «нестикування» у поглядах з партнерами можна буде легко вирішити. Життєвий досвід допоможе знайти нових та надійних союзників для розвитку в бізнесі та підйому кар'єрними сходами. Можливе підвищення на роботі, а також початок романтичних відносин, які розвиватимуться гармонійно.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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Ранковий настрій у Близнюків буде не найкращим. Перша половина дня може бути складною через необхідність виправлення чужих помилок та нових завдань. Однак завдяки вашому досвіду, отриманому раніше, ситуація значно покращиться. З'являться нові союзники, які сприятимуть розвитку спільних справ.

Рак (22 червня — 22 липня)

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Можуть з'явитися деякі труднощі, проте всі їх можна буде вирішити. Тому сьогодні налаштовуйтесь на те, що багато часу доведеться приділити робочим питаннями. При цьому звичні методи вирішення проблем можуть виявитися неефективними, і вам доведеться зайнятись експериментами та пошук нових підходів. Також сьогодні можливі грошові надходження, а у відносинах із близькими буде панувати гармонія і взаєморозуміння.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня вам доведеться вирішувати не лише свої, а й чужі завдання. Втім, з'явиться можливість дізнатися про щось нове, і це знання може виявитися корисним у майбутньому. Ваші ідеї можуть викликати інтерес у оточуючих і ви знайдете підтримку для їх реалізації. Відвідування громадських заходів може бути корисним для зміцнення ділових зв'язків та знаходження впливових покровителів.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Сьогодні Дівам можна сміливо братися за навіть найскладніші завдання, вони зможуть успішно їх вирішити. Ви зможете зміцнити свою позицію на роботі і виділитися серед колег. Ви також можете укласти вигідні угоди. Важливо звертати увагу на деталі, оскільки цього дня Діви схильні до точності, і це гарантовано принесе добрі результати.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні вам буде непросто зберегти рівновагу. Багато що йтиме не за планом, що може негативно позначитися на настрої. Вам доведеться мати справу з неприємними людьми, і порозумітися з ними буде складно. Проте ввечері ситуація покращає, і позитивні тенденції почнуть посилюватися.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Вранці ви можете зіткнутися з труднощами, але потім ситуація почне покращуватись. Позитивні тенденції посиляться, і вам вдасться досягти успіху. Довіртеся до своєї інтуїції, вона не підведе вас. Важливо знаходити спільну мову з оточуючими та використовувати підтримку союзників для вирішення завдань.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні у вас буде можливість налагодити контакти з людьми та порозумітися з ними. Ваші старі знайомства та союзники допоможуть вам вирішити багато проблем. Також на вас чекають цікаві заходи, де ви зможете завести нові знайомства та зміцнити ділові зв'язки. Втім, вдома вам доведеться зайнятися побутовими проблемами — можливо, доведеться шукати заміну якійсь побутовій техніці.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня Козорогам може бути складно зосередитися на своїх справах через часті прохання колег про допомогу та поради, це може негативно вплинути на настрій. Зранку краще взагалі не займатися документами, але друга половина виявиться більш вдалою. Поїздки у цей період будуть успішними, а зміна обстановки принесе лише користь. Козероги сьогодні напевне зможуть виявити нове джерело натхнення і завести собі нову музу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні з'явиться можливість дізнатися про щось нове, тому важливо не прогаяти цей момент. Будьте уважні до деталей, це допоможе вам досягти кращих результатів у роботі та бізнесі. Ваше оточення може поділитися важливою інформацією, яка стане в нагоді в майбутньому. Ви можете братися до нових завдань як самостійно, і з союзниками. Сімейні подорожі також обіцяють бути вдалими.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні важливо зберігати спокій, оскільки деякі люди у вашому оточенні зроблять спроби вивести вас з себе. Намагайтеся не піддаватися на провокації і виконувати свою роботу без поспіху, щоб уникнути помилок, які потім потрібно виправляти. Романтичні побачення цього дня будуть приємними та піднімуть ваш настрій.

У зв'язку з тим, що сьогодні холодний циклон з Чорного моря принесе дощі, представникам всіх знаків Зодіаку краще залишатись вдома, слухаючи нову українську музику та переглядаючи нові українські фільми та кліпи. До того ж вибір прем'єр музичних творів досить обширний — є новинки на всі смаки і у різних жанрах.

Зокрема, відомий український гурт KALUSH 19 квітня презентував потенційний хіт «Останній раз», яку записав спільно з українськими виконавцями Adam та Balsam. «Останній раз» — це романтична пісня, яка розповідає про відчуття втрати.

Порада від виконавців українцям: в будь-якій ситуації пам'ятайте, що весна вже за вікном, і вона проб'є будь-який бетон у відносинах між людьми.

Також в п'ятницю представила новинку Ірина Федишин. Її пісня «Рана» — історія, про те, як захисник втратив ноги у бою за Україну. І тепер пише листа коханій, запитуючи, чи буде вона його чекати.

Порада українцям від Ірини Федишин: Не втрачайте надію в кохання, воно все переможе.

Звичайно, це дуже сумна історія. Проте життя продовжується, і в ньому крім жалю є місце різним почуттям, в тому числі і не зовсім приємним. Так, Геля Зозуля випустила пісню «Сьомий елемент», яка була створена після обурливої історії з Альоною Альоною, яку захейтили ведучі «Ісландія ТВ». У пісні Геля висловлює підтримку реперці та всім жінкам, яких намагаються образити чоловіки. Пісня не зовсім нова і вже встигла стати популярною у ТікТоці.

Порада від Гелі: Вірте в свої сили і справедливість, не здавайтесь. І кожна троянда обов'язково втратить засохлі шипи і знову стане гарною квіткою.

Ще один хіт ТікТоку — друга у квітні новинка від улюбленця школярок і жінок будь-якого віку Віталія Лобача. Він знову показав, що легко заводить публіку, приносячи радість у жіночі серця лише своєю появою.

Порада від Віталія українкам: Думайте завжди позитивно, слухайте гарну музику, все буде добре.

Також новинку представив у п'ятницю ввечері гурт, в якому Віталій колись виступав «на розігріві» — «Діти Фрістайла». Її соліст Денис Супруненко розповів про почуття симпатичного молодого чоловіка до красивої дівчини, яка пішла гуляти з іншим хлопцем.

Порада від «Дітей»: Любов — це прекрасно, і якщо дівчина пішла з іншим, у вашому житті обов'язково з'явиться нове кохання, працюйте над собою.

До речі, Денис за знаком гороскопу — Лев. А як впливає місяць народження на енергетику людини, читайте в матеріалі «ФАКТІВ» про щасливчиків серед всіх знаків Зодіаку.

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