Левам — важливі знайомства, Водоліям — добрі результати, а Овнам — нові пропозиції; що обіцяють українцям в останню середу місяця зорі та Анжела Перл

Остання середа місяця, 23 квітня, обіцяє відома астрологиня Анжела Перл, стане днем, який наповнений продуктивною діяльністю та дарує можливості для кар'єрного росту.

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Але для того, щоб день по-справжньому успішним, варто довіряти своїй інтуїції, яка буде надійним провідником до успіху та узгодження спільних планів із союзниками. В той же час вечір можна провести у сімейному колі, слухаючи гарну музику та читаючи цікаві книжки, радить знаменита австралійка українського походження.

А день варто розпочати з обговорення дивних ситуацій, які іноді трапляються в світі. І від яких іноді варто «перестрахуватися».

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Овен (21 березня — 19 квітня)

У ранковий період рекомендується провести ділові зустрічі, які принесуть значні успіхи. Поява нових знайомств та пропозицій про співпрацю стане несподіваним бонусом. Вечір відводить місце сімейним питанням та можливим спонтанним подорожам, які приємно урізноманітнять день.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Шанс на досягнення визначних результатів на роботі передбачає співпрацю з колегами та прислухання до їхніх порад. Подання планів начальству обіцяє їх успішну реалізацію. Друга половина дня сприяє часу, проведеному з сім'єю та близькими, сприяючи розслабленню та відпочинку.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Успіх супроводжує Близнюків, які приймаються за нові ідеї та проекти за підтримки друзів та сім'ї. Роботи може бути більше звичайного, але це не завадить їм відчувати задоволення від реалізації сміливих планів. Вечір рекомендується провести у романтичній обстановці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Обережність потрібна на початку дня, щоб уникнути помилок та конфліктів як на роботі, так і в сім'ї. Друга половина дня, навпаки, сприяє діловим зустрічам та успіхам. У романтичних відносинах варто виявити ініціативу, яка зміцнення зв'язки з коханою людиною.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День відкриває двері для нових та складних починань, обіцяючи швидке освоєння нових навичок та можливість знайомства з новими людьми. Вечір приносить деякі фінансові труднощі, але Леви знайдуть способи їхнього подолання, не втрачаючи оптимізму.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День обіцяє бути сприятливим для починань, особливо тих, хто вміє звертати увагу на деталі. Уважність до дрібниць призведе до задовільних результатів, а підтримка оточуючих вкотре підтвердить правильність обраного курсу. У сфері фінансів інтуїція буде вірним провідником, допомагаючи уникнути помилок.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Надзвичайна обережність — ключове правило цього дня. Перед прийняттям рішень важливо ретельно зважити всі за і проти, щоб уникнути неприємних наслідків. Суперечки та конфлікти з оточуючими можуть виникати частіше, ніж звичайно, тому важливо зберігати спокій. Вечір рекомендується для розслаблення та відпочинку.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ранковий період сприятливий для ділових обговорень та зустрічей, особливо у спокійній обстановці. Вирішення поточних питань стане більш ефективним разом із колегами. Деякі можуть отримати пропозиції щодо роботи або вигідні угоди. У другій половині дня самостійна діяльність дозволить швидше досягти мети.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День сприятливий для спілкування та нових знайомств, а стрільці легко справлять гарне враження. Успішні збіги допоможуть вирішити багато проблем, а деякі можуть отримати вигідні пропозиції. Важливо використовувати цей день для просування поставлених цілей.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День обіцяє бути непростим, але ініціатива у справах може дати добрі результати. Важливо бути обережним та не піддаватися маніпуляціям оточуючих. У романтичних відносинах слід уникати ревнощів та конфліктів.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Енергійність водоліїв у цей день буде на піку, що обіцяє успішне досягнення цілей. Проте варто бути готовим до деяких непорозумінь із колегами. Жіночі поради виявляться корисними, а наполегливість принесе добрі плоди.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День обіцяє бути суперечливим, але з гарною ноткою. Риби зможуть застосувати свої дари та розраховувати на підтримку оточуючих. Нові справи та приємні знайомства забарвлять вечір у яскраві фарби.

А ввечері, згідно з порадами Анжели Перл, варто послухати гарну музику від українських виконавців.

Зокрема, гурту «Фрістайл», які днями записали нову пісню з Наталею Недіною.

Або улюблену в народі «Бджілку», у якої, як вона сама зізнається, почалася «ломка».

Ще один варіант — поспівчувати виконавцю Dima PROKOPOV, який говорить гірку правду про свою колишню наречену.

Також можна послухати співака, який залишив дружину з трьома дітьми заради великого кохання, і тепер намагається розібратись у ситуації.

Нарешті, ще один варіант — дослухатись, що співала таємнича Klavdia Petrivna під час виступу з Пивоваровим у «Олімпійському» і попробувати розібратись, хто криється за цією маскою.

Принагідно нагадаємо, що нині якраз триває особлива, Рожева Повня, під час якої та ще кілька днів опісля декому слід виявити особливу обережність.

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