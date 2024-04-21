Рожевий місяць — 2024: в чому особливість повного місяця 24 квітня і як він може змінити ваше життя

Лише 8 квітня на небі завершився парад затемнень, а вже варто готуватися до квітневої повні (відома як Рожевий Місяць). Вона цього року очікується в середу, 24 квітня. Місяць перебуватиме у сузір'ї Діви. При цьому найяскравішим об'єктом поруч із Місяцем буде Спіка, найяскравіша зірка у Діві.

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Сподіватися на рожевий колір супутника Землі не варто, адже «рожевою» цю повню індіанці Північної Америки назвали на честь рожевих квітів шилоподібного флоксу, який цвіте саме у квітні.

Також слід брати до уваги, що повня у квітні пройде в знаку Скорпіона, тобто цей період може виявитися досить небезпечним, зазначає Styler.

Напередодні важливої астрономічної події можливі неприємні події (також вони можуть відбутися відразу після), однак вони вкажуть, на які сфери життя вам терміново слід звернути увагу. Постарайтеся не пускати нічого на самоплив.

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Ваша особистість може проявити тіньові сторони, тож не виключені прояви негативу у відповідь. Просто намагайтеся подолати всі труднощі.

А ще рожева повня пройде під впливом Марсу, який посилить особисті амбіції, цілеспрямованість, конкуренцію, і активізує ваші власні точки зростання. Оточуючі будуть схильні діяти агресивно, намагаючись будь-якими способами реалізувати свої цілі та бажання, вам же слід не втратити рівноваги.

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Рекомендації на 24 квітня

Варто помиритися з усіма, з ким ви у сварці та просити вибачення у тих, кого ви образили.



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Можна складати список/карту бажань.



Добре медитувати і займатися творчістю.

Варто більше приділяти часу собі і своєму внутрішньому світу.

Добре буде позбавитися всього застарілого і непотрібного.

Під забороною протягом 23−25 квітня:

хвалення важливих рішень

укладання серйозних та великих угод, які пов'язані з великими грошима

великі покупки, витрати на щось несуттєве та необов'язкове

безглузді дискусії, сварки, з'ясування стосунків

залучення в чужі конфлікти

«розбірки» з близькими

початок нових справ і далекі поїздки

кардинальна зміна іміджу

важливі зміни в житті (звільнення, переїзд, весілля, розлучення, розлучення).

В будь-якому випадку слід розуміти, що повня відбудеться в самому кінці періоду Ретроградного Меркурія і оточуючі схильні робити більше помилок.

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