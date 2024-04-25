Український красень-актор вступив до лав ЗСУ

Український актор театру та кіно Юрій Феліпенко («Колір пристрасті», «Повернення Мухтара», «Окуповані», «Обіцянка Богу») став на захист країни від російських окупантів. Він долучився до лав Збройних сил України. Про це Юрій повідомив на своїй сторінці в інстаграмі та показав відео, як разом з побратимами складає присягу.

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«Новобранці Ахіллєсу готуються до складання присяги», — підписав відео Феліпенко.

Він служить в батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр. Це підрозділ добровольців, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення.

Разом з Юрієм також до лав захисників долучився ще один український актор Костянтин Темляк.

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Ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Феліпенко вступив до лав одного з київських ТрО, займався волонтерством.

Про це він розповідав в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ». Також Юрій Феліпенко розказав про знімання в Гостомелі, прояви ПТСР та розрив з коханою.

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Фото: instagram.com/y.felipenko

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