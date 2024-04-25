Антитютюнові активісти заплуталися у власній бухгалтерії та не хочуть звітувати за отримані гранти

Громадська організація «Життя», яка за минулий рік отримала на свою антитютюнову діяльність близько 400 тис. доларів (понад 15 млн грн за середнім курсом 2023 р.), поки що не надала звіту щодо напрямків витрачання коштів.

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У відповідь на запитання журналістів виконавчий директор ГО «Життя» Дмитро Купира заявив: «Ми діємо відповідно до законодавства. Ми готуємо звіт, він ще не опублікований. Політика відкритості є частиною нашої організації».

Утім, попри таку «політику відкритості», звіт (у т. ч. фінансовий) за 2023 р. досі не наданий. Причому організація ще наприкінці лютого 2024 р. обіцяла «відобразити у звітах» свої доходи й видатки за минулий рік, але досі звіти не опубліковано.

Тоді ж, у лютому 2024 р., Дмитро Купира заявив: «На свою діяльність минулого року громадська організація залучила в Україну понад 400 тисяч доларів. Це валюта, яка надходить в Україну безповоротно».

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Згідно з фінансовим звітом ГО «Життя» за 2022 р. (останній звіт, який є, на цей час на офіційному сайті організації), на свою діяльність у перший рік повномасштабної війни організація залучила орієнтовно 320 тис. доларів. Тобто у 2023 р., виходячи із заявлених на пресконференції цифр, фінансові надходження ГО «Життя» зросли на понад 25%.

У березні 2024 р. відомий журналіст, директор експертно-аналітичного центру «Діалог» Андрій Миселюк запідозрив ГО «Життя» у реалізації оптимізаційних схем для економії на податках.

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«Безповоротно ці кошти приходять не в Україну, а в ГО „Життя“. Україна ж з цих грошей отримує дуже мало. За 2023 р. фінансовий звіт ГО „Життя“ ще досі не опублікувала. Але за 2022 р., навіть за даними офіційного сайту організації, з 320 тис. доларів (або 11,6 млн грн за тодішнім курсом) у вигляді податків було сплачено лише 732,8 тис. грн — тобто приблизно 6,3%», — аналізує А. Миселюк.

Журналіст також звернув увагу, що вже через 4 місяці після приходу на роботу до ГО «Життя» Дмитро Купира став приватним підприємцем.

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«Якщо вже професійно боротися з тютюном — то лише як приватний підприємець. Бо навіщо платити більше податків державі? Якщо порахувати можливу економію на податках ГО „Життя“ завдяки оптимізаційній схемі — (18% ПДФО +1,5% військового збору — 5% єдиного податку) Х 11,6 млн грн „освоєних“ у 2022 р. коштів, — виходить, що економія на податках склала приблизно 1,7 млн грн. Тобто виходить, що ГО „Життя“ у 2022 р. зекономила податків вдвічі більше, ніж сплатила», — робить висновок директор експертно-аналітичного центру «Діалог» Андрій Миселюк.

Фото pixabay.com

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