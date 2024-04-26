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Події

Розстріл поліцейських на Вінниччині: викрито військових, які допомагали підозрюваним втікати від правосуддя

11:48 26 квітня 2024
люди

Державне бюро розслідувань викрило військових, які допомагали батьку та сину Василаке, які розстріляли поліцейських, втікати від правосуддя.

За даними правоохоронців, двоє військових допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.

«20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.
Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з них передав авто для втечі за кордон, а інший — поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав батьку та сину Василаке.

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«24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 396 ККУ, іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ», — додали в ДБР.

Як повідомлялось, 20 квітня на Вінничині під час перевірки документів двоє військових застрелили 20-річного поліцейського та поранили його напарника. А потім втікли з міста злочину.

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Поліція на другий день затримала нападників. Більш детально про жахливі події на Вінниччині, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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