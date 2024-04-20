У Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських із авто, оголошено план-перехоплення

На Вінничині минулої ночі невідомі під час перевірки у них документів застрелили 20-річного поліцейського і поранили його напарника. Як повідомили в Поліції Вінницької області, у скоєнні злочину підозрюються двоє чоловіків.

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Загиблий 20-річний Максим Зарецький

Згідно з повідомленням, трагічний інцидент стався під час дії комендантської години.

Автівку зупинили для перевірки у водія і пасажирів документів, а ті відкрили вогонь по поліцейських. Момент нападу потрапив на бодікамеру патрульних.

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Наразі осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину, попередньо встановлено, їх оголошено в розшук.

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Пораненого правоохоронця було госпіталізовано до найближчої районної лікарні з черепно-мозковою травмою і множинними забоями.

За даними ЗМІ, один з нападників — це нібито військовослужбовець 28-й окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Він був у військовій формі. Однак в бригаді факт приналежності до ОМБР спростовують.

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Імовірний фігурант серед побратимів

«Неважливо хто та в якому одязі, в якому стані та з якої причини, виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону», — прокоментував інцидент міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Після скоєння злочину, згідно з оприлюдненим орієнтуванням, підозрювані поїхали в напрямку Одеської області.

Нагадаємо також про нещодавній інцидент на Рівненщині, де двоє місцевих напали на прикордонний наряд.

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