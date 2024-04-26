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Олімпійський чемпіон здійснив фантастичний стрибок на лижах з трампліна: відео світового рекорду

13:07 26 квітня 2024
Рьою Кобаяші

Знаменитий японець, олімпійський чемпіон Рьою Кобаяші встановив неофіційний світовий рекорд зі стрибків з трампліна, зумівши пролетіти 291 метр, повідомляє skispringen.com. Він перевершив попереднє досягнення ще одного володаря «золота» Ігор-2022 австрійця Штефана Крафта на 37,5 метра. Раніше відомий трюкач загинув, намагаючись встановити світовий рекорд.

Щоправда, досягнення Кобаяші не буде офіційно визнане міжнародною федерацією, оскільки було встановлено у рамках заходу, яке організував Red Bull на спеціально збудованому трампліні у гірськолижному центрі Хлідарф'ялль (Ісландія).

Японець пробув у повітрі 8 секунд і досяг максимальної швидкості 107,5 кілометра на годину.

«Я давно мріяв про цей стрибок, мені завжди хотілося літати далі, ніж решта, я хочу розсунути межі можливого», — сказав Рьою Кобаяші після фантастичного стрибка.

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Додамо, що за плечима Кобаяші вражаюча кар'єра. Він виграв 32 етапи Кубка світу, двічі став чемпіоном світу, а також завоював «золото» та «срібло» на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон встановив незвичайний світовий рекорд.

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Фото Red Bull Content Pool

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