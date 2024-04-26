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Події

На щиті: в бою за Україну загинув журналіст Андрій Топчій

14:17 26 квітня 2024
Андрій Топчій

На війні, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув журналіст, військовослужбовець ЗСУ, бойовий медик стрілецького батальйону Андрій Топчій.

Захисник поліг смертю хоробрих 20 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області біля села Роботине. Андрію Топчію навіки 38 років.

На війну за Україну Андрій пішов давно. Він вів її на інформаційному фронті ще тоді, коли мало хто готовий був відкрито говорити про те, що росія не вважає Україну незалежною державою. Андрій Топчій у газеті «ФАКТИ» публікував глибокі інтерв'ю з істориками, які попереджали про це. А кришталево чесний, із загостреним почуттям справедливості Андрій переживав як особисту трагедію всі політичні чвари, що роздирають Україну. І після вторгнення рф у країну в 2014 році пішов її захищати зі зброєю в руках.

Андрій Топчій пішов захищати Україну ще у 2014 році

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З перервами на журналістику Андрій воював за Україну 10 років. І загинув як воїн — на полі бою.

Сержант Андрій Топчій, на щиті…

З перервами на журналістику Андрій воював за Україну 10 років

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Похорон захисника відбудеться в Києві, 27 квітня о 14.00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.

Важко прийняти смерть наших захисників, а ще важче знайти слова підтримки для рідних, близьких і знайомих Андрія. Вічна слава і пам'ять Герою…

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Для підтримки матері Героя залишаємо номер картки Лариси Топчій в «ПриватБанку»:

4731 2196 4862 4355

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Львівщині поховали відомого тележурналіста Петра Цурукіна, який загинув у бою з окупантами.

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