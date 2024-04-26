Оновлення даних в ТЦК: які документи знадобляться чоловікам

Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні будуть звернутися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для оновлення своїх даних протягом 60 днів після того, як новий закон про мобілізацію набуде чинності.

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Документи, які необхідно взяти із собою, перелічені у тексті закону.

Так згідно з документом, кожному чоловікові потрібно буде мати при собі копії та оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

військово-облікові документи;

медичні документи;

водійське посвідчення (якщо є);

довідку про освіту;

документи, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю (за наявності);

документи, що засвідчують право на відстрочку (якщо такі є).

Військовозобов’язані зможуть оновити свої дані як у ТЦК особисто, так і в електронному кабінеті призовника, реєстрація в якому є добровільною. Ті чоловіки, які проігнорують вимоги закону, автоматично вважатимуться ухилянтами.

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Зазначимо, що новий законопроєкт про мобілізацію № 10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка, фактично не буде — діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

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Нагадаємо також, що чоловікам, які не оновлять свої дані у визначений термін, загрожує низка обмежень, а також великий штраф у розмірі до 160 тисяч гривень. Причому це стосуватиметься й тих військовозобов'язаних громадян, які перебувають за кордоном.

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