Повісток не буде, але дані оновити потрібно: навіщо українців за кордоном кличуть у консульства

Оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідно для того, щоб працівники Територіального центру комплектування розуміли, хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський, повідомляє Радіо Свобода.

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«Оновлення персональних даних для отримання консульських послуг — це лише засіб, для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військовозобов’язаними, перебувають або постійно проживають за кордоном. Для того, щоб ми не складали, ТЦК не складали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси», — пояснює нардеп.

За його словами, після того, як чоловіки оновлять свої військово-облікові дані у консульствах, повістки їм надсилатися не будуть.

«Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном їхня юрисдикція не поширюється», — розповів народний депутат.

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Веніславський додав, що також немає процедури повернення чоловіків до України.

«Ніяких негативних наслідків для громадян України, які хочуть оновити свої дані, документи, паспорти, чи отримати консульські послуги, точно не буде. Треба пояснити, що отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі, досить складно», — каже він.

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Як писали «ФАКТИ», консульства України призупинили надання послуг українцям призовного віку. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв, що невдовзі міністерство надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

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