Мобілізація в Україні: «обмежено придатних» поділять на чотири категорії

Новий Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» скасовує статус «обмежено придатний». Люди, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію — тих, кото визнають непридатними, виключать з військового обліку, а придатні зможуть проходити службу.

ВІДЕО ДНЯ

«Статус «обмежено придатний» зникає, і формуються чіткі правила — «придатний чи непридатний», — розповіла ZN.UA директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова та додала, що є різниці у проходженні ВЛК ТЦК та СП для військовозобов’язаних і проходження комісії військовослужбовцями.

«Так, ВЛК ТЦК та СП працюють за договорами з НСЗУ. Їхні правила описані у вимогах до закладів на укладання договорів. Придатні будуть розділені на такі категорії залежно від ступеня функціональності: придатні (повністю); придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо; придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ); придатні для виконання специфічних завдань», — пояснила вона.

Також Оксана Сухорукова розповіла про роботу над новим документом з переліком хвороб і фізичних станів, що визначатимуть придатність чи непридатність людини.

РЕКЛАМА

«Ми прописуємо умови наказу № 402 детальніше. Захворювання прив’язані до МКХ-10 (загальноприйнята класифікація для кодування медичних захворювань, введена в дію у 1993 році, складається з 21-го розділу, кожен з яких містить підрозділи з кодами хвороб і станів. — Авт.) і описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є важким, середнім і легким за цією групою захворювань», — пояснює вона та додає, що оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів.

Так, у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій. Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець — придатний. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною.

РЕКЛАМА

«Йдеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобов’язаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції», — додала чиновниця.

Про те, як зміняться правила мобілізації вже у травні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

РЕКЛАМА

Фото з мережі

81

Читайте нас у Facebook