В Україні змінили умови мобілізації чоловіків з інвалідністю: кого призиватимуть за новим законом

У новому законі про мобілізацію змінено умови призову до лав ЗСУ людей з інвалідністю. Як відомо, ті хто має інвалідність I, II, III групи, не підлягають мобілізації.

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Призвати їх до війська можуть лише за власним бажанням. Для цього вони мають укласти контракт із ЗСУ, пише «УП. Життя».

Чоловіки віком від 25 до 55 років, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд повторно, щоб підтвердити його висновки. Ця умова не стосується військовослужбовців, які отримали травми через участь у бойових діях.

Не мобілізують і громадян, яких визнала непридатними до військової служби військово-лікарська комісія (ВЛК).

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Крім того, в Україні скасували статус «обмежено придатний». Обмежено придатні призовники могли проходити службу, але з певними обмеженнями. До прикладу, служити лише у певних військах чи звільнятися від деяких завдань. Або ж могли проходити службу у мирний час, але під час воєнного стану ставали обмежено придатними.

Зараз колишні «обмежено придатні» мають повторно пройти військово-лікарську комісію впродовж 9 місяців після того, як закон почне діяти. За результатами огляду, військовозобов'язаних, яких визнали непридатними, виключать з військового обліку, а визнані придатними зможуть проходити службу.

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Якщо за станом здоровʼя та висновком ВЛК людей визнали тимчасово непридатними на 6−12 місяців, то після завершення цього терміну вони зобов’язані знов пройти комісію.

Через три місяці після набрання чинності законом уряд має оновити перелік захворювань, за яким визначатимуть придатність чи непридатність до служби військовозобов'язаних.

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Зазначимо, раніше в армію не призивали людей з такими захворюваннями:

- активний прогресуючий туберкульоз;

- тяжкі форми вірусних гепатитів;

- ВІЛ, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами;

- деякі онкологічні захворювання;

- хвороби крові та кровотворних органів;

- порушення роботи ендокринної системи, діабету, хвороби щитоподібної залози;

- розлади психіки та поведінки;

- хвороби нервової системи;

- хвороби ока та придаткового апарату;

- хвороби вуха;

- хвороби системи кровообігу;

- хвороби органів дихання;

- хвороби органів травлення;

- хвороби шкіри та підшкірної клітковини;

- хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини;

- хвороби сечостатевої системи;

- вади розвитку, деформації та хромосомні порушення.

Нагадаємо, в Україні також відбудуться зміни в умовах військового обліку. Чоловіки повинні будуть уточнити свої військово-облікові дані без очікування повістки. В єдиному реєстрі «Оберіг» повинні бути зібрані всі персональні дані військовозобов'язаних, зокрема, відомості про членів сім’ї призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

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