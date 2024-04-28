Подушку з пір’я можна прати в машинці: як це краще зробити

Сьогодні Вербна неділя й ще є час перед Великоднем не тільки навести ідеальну чистоту у будинку, а й випрати всі речі, до яких взимку не «доходили руки». В тому числі і подушки з пір'я.

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Як це краще зробити, радить іноземний сайт для господинь.



«Врятувати ситуацію можна, якщо скористатися простими порадами з прання подушки з пір'я у пральній машинці», — йдеться у повідомленні.

Спочатку слід зайнятись жовтими плямами, якщо вони є на подушці. Їх треба попередньо запрати вручну та залишити на 30 хвилин. Для цього беремо рідкий засіб для миття посуду. Для кращого результату бризкаємо на плями засобом для виведення плям.

Потім відправляємо подушку в пральну машинку, попередньо склавши її в спеціальну сітку (мішок). Перемо в машинці за максимальної температури, на найвищому віджимі. Використовуємо гель для прання, ставимо додаткове полоскання. Потім розкладаємо подушку на сушіння.

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