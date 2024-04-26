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Суспільство та люди

Так роблять в Японії: як випрати кухонний рушник, щоб він став білосніжно-білим

18:45 26 квітня 2024
Кухонні рушники

Кухонні рушники максимально швидко втрачають презентабельний зовнішній вигляд, тому їх прати потрібно не менш ретельно, аніж тюль або інші білі речі.

При цьому приміняють спосіб відбілювання, який господині прозвали «японським», пише Oboz.UA.

Цей метод довів свою ефективність у питаннях повернення первозданної білизни речам.

Прання рушників по-японськи ділиться на два етапи.

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Спочатку рушники замочують в особливому розчині. Для приготування засобу гріють 10 літрів води. У ній розчиняють 2 столові ложки гірчичного порошку, столову ложку рослинної олії та стільки ж оцту.

Інгредієнти перемішують і залишають рушники в розчині на 12 годин.

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Другий етап — полоскання. Тут також є нюанси. Полоскати рушники слід спочатку в дуже холодній воді, а потім у гарячій.

І якщо чітко слідувати плану, то рушники очистяться від жовтизни, стануть знову білосніжними, свіжими й красивими.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як можна ефективно використовувати лимон під час прибирання оселі для того, щоб усунути неприємні запахи і бруд.

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