Так роблять в Японії: як випрати кухонний рушник, щоб він став білосніжно-білим

Кухонні рушники максимально швидко втрачають презентабельний зовнішній вигляд, тому їх прати потрібно не менш ретельно, аніж тюль або інші білі речі.

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При цьому приміняють спосіб відбілювання, який господині прозвали «японським», пише Oboz.UA.

Цей метод довів свою ефективність у питаннях повернення первозданної білизни речам.

Прання рушників по-японськи ділиться на два етапи.

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Спочатку рушники замочують в особливому розчині. Для приготування засобу гріють 10 літрів води. У ній розчиняють 2 столові ложки гірчичного порошку, столову ложку рослинної олії та стільки ж оцту.

Інгредієнти перемішують і залишають рушники в розчині на 12 годин.

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Другий етап — полоскання. Тут також є нюанси. Полоскати рушники слід спочатку в дуже холодній воді, а потім у гарячій.

І якщо чітко слідувати плану, то рушники очистяться від жовтизни, стануть знову білосніжними, свіжими й красивими.

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