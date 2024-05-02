Красуня-чемпіонка світу зізналася, що у свій 41 рік все ще незаймана (фото)

Унікальна американська спортсменка, триразова чемпіонка світу з легкої атлетики та дворазова переможниця світових першостей з бобслею Лоло Джонс зізналася, що у свій 41 рік ще незаймана і все ще шукає супутника життя. Раніше чотириразова олімпійська чемпіонка таємно народила у 41 рік.

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«Вони сміються з мене, тому що я не хочу займатися сексом до весілля, — розповіла Лоло Джонс у Instagram. — Чоловіки надсилають мені повідомлення про те, що я стара і що мені слід відмовитися від своїх принципів. Тож я просто плачу. Де ти, Боже? У Євангелії від Івана 14:14 говориться: «Якщо попросиш Мене в Моє ім'я, Я зроблю це».

Учасниця літніх і зимових Олімпійських ігор у складі збірної США, каже,

що публічне зізнання в тому, що вона ще не була з чоловіком, ще більше ускладнила пошук відповідного кандидата.

«Я благаю Бога подарувати мені хорошу людину, — зізналася красуня. — Молюся про це багато років і дуже хочу сім'ю. Але моє серце постійно розривається.

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Моє зізнання «вбило» всі мої зв'язки. До цього я мав хоча б шанс, а зараз і його нема. На даний момент я зайнята роботою в саду. Знаю, це дивно, але я зосередилася на домашніх справах".

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Додамо, що Лоло Джонс перемагала на чемпіонатах світу у закритих приміщеннях у бігу на 60 та 100 метрів з бар'єрами у 2008 та 2010 роках, а у бобслеї брала «золото» світових першостей у 2013-му та 2021-му.

До речі, на Олімпійських іграх-2008 американка була фавориткою на дистанції 100 метрів з бар'єрами. У фіналі Джонс лідирувала, але спіткнулася об передостанній бар'єр і фінішувала лише сьомою.

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Лоло Джонс - дворазова чемпіонка світу з бобслею та триразова з легкої атлетики

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чинна чемпіонка Вімблдону розлучилася з чоловіком після двох років шлюбу.

Фото Instagram, hawtcelebs.com

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