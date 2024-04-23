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Спорт

Чинна чемпіонка Вімблдону пережила сімейну трагедію і раптово оголосила про розлучення з чоловіком

20:40 23 квітня 2024
Маркета Вондроушова з чоловіком

Знаменита чеська тенісистка Маркета Вондроушова, яка виграла минулого року Вімблдон, оголосила про розлучення з чоловіком, з яким була знайома з дитинства, повідомляє blesk.cz.

24-річна спортсменка, котра в серпні 2021-го оголосила про заручини, а в липні 2022-го зіграла весілля, заявила, що вони з 26-річним Штепаном Шимеком більше не разом.

«У нас просто не вийшло. Це було не те, що ми обоє уявляли, тому домовилися більше не бути разом. Зараз вирішуємо формальності розлучення та поділу майна», — наводить слова Маркети Вондроушової видання.

Маркета та Штепан одружилися влітку 2022 року

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Віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо також розповіла, що місяць тому вона поховала улюбленого дідуся Станіслава, який хворів на рак.

«Я перервала виступи в Індіан-Уеллсі і прилетіла зі США. Мені хотілося обов'язково побачити його та попрощатися. Я дуже рада, що встигла. Він все ще відчував, що ми разом.

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Мій дідусь був дуже важливою людиною на самому початку моєї тенісної кар'єри, він завжди був поруч. Без нього я б ніколи не досягла того, чого досягла на тенісному корті", — зізналася тенісистка.

Додамо, що за роки кар'єри у тенісі нинішня 7-а ракетка світу Маркета Вондроушова вже заробила майже 8,5 млн доларів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Симона Халеп розлучилася з чоловіком-мільярдером через рік після пишного весілля.

Фото Instagram

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