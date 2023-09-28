Чотириразова олімпійська чемпіонка таємно народила у 41 рік

Легенда гірськолижного спорту, чотириразова олімпійська чемпіонка хорватка Яніца Костеліч народила у 41 рік другу дитину. Про це з посиланням на брата спортсменки Івіцу Костеліча (до речі, чотириразового віцечемпіона Олімпіад з гірськолижного спорту) повідомив портал blick.ch. Раніше вдруге стала мамою легендарна тенісистка Серена Вільямс.

Про те, хто народився у знаменитої спортсменки — хлопчик чи дівчинка, та хто батько дитини, інформації немає. Приватне життя Костеліч — таємниця за сімома печатками.

«Я ніколи не шукала уваги засобів масової інформації, тому тепер моє життя має стати набагато простішим», — сказала Яніца Костеліч у 2007 році, коли завершила яскраву спортивну кар'єру лише у 25 років.

Щоправда, відомо, що 1 січня 2019 року після кесаревого розтину на світ з'явився первісток Яніци Оскар, батьком якого хорватські ЗМІ назвали такого собі Звоніміра Баришича.

Із сином Оскаром

Нагадаємо, що Костеліч — не лише єдина в історії чотириразова олімпійська чемпіонка з гірськолижного спорту (плюс два «срібла» Ігор), а й п'ятиразова чемпіонка світу, яка тричі перемагала в загальному заліку Кубка світу. Щоправда, травми змусили одну з найвидатніших гірськолижниць усіх часів рано покинути гірськолижну трасу. Проблеми з кровообігом, операція на щитовидній залозі, біль у спині та 10 операцій на колінах — це лише витримки з її медичної карти.

Яніца Костеліч – одна з найвидатніших гірськолижниць сучасності

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка світу з біатлону чекає на дитину від учасника трьох Олімпійських ігор.

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