В окупованому Бердянську ліквідовано колабораціоніста, який катував українців (відео)

Боротьба з колаборантами триває. В окупованому Бердянську знищили організатора катівні. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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«5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав ананьєвському євгену олександровичу. ананьєвський ― один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії № 77, де він обіймав свою окупаційну посаду. Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», два місяці тому в окупованому Бердянську висадили в повітря колабораціоністку, відповідальну за «вибори» путіна в Запорізькій області.

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